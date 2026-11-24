Pour accélérer la place des femmes dans les métiers du numérique et des sciences, Yas Madagascar lance un marathon d'innovation 100% féminin destiné aux jeunes étudiantes malgaches. Au terme d'une sélection rigoureuse, dix finalistes bénéficieront d'un coaching sur mesure en décembre avant de tenter de décrocher un stage de six mois pour concrétiser leur projet.

Yas Madagascar a lancé hier le hackathon 100% féminin destiné à encourager les jeunes étudiantes malgaches à transformer leurs idées en solutions concrètes. L'initiative vise à renforcer la place des femmes dans le numérique et les métiers scientifiques, technologiques, d'ingénierie et de mathématiques, tout en répondant aux défis locaux, selon Benoît Janin, directeur général de Yas Madagascar. Selon les organisateurs, l'innovation repose sur la diversité des regards et l'accès aux compétences. Yas rappelle que les femmes représentent déjà plus de la moitié de ses effectifs à Madagascar et poursuit d'autres démarches en faveur de l'inclusion numérique et de l'éducation des jeunes. À travers ce parcours associant ateliers, coaching et compétition, l'entreprise souhaite développer l'initiative, la confiance et la créativité des participantes.

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Le concours invite les étudiantes majeures à soumettre une candidature individuelle portant sur le rôle du numérique et de l'innovation pour favoriser l'emploi et l'autonomie des jeunes filles malgaches. Les inscriptions restent ouvertes jusqu'au 29 novembre 2026 à 23h59. Le jury retiendra dix finalistes, dont les noms seront dévoilés le 2 décembre. Ces dix finalistes bénéficieront d'un bootcamp du 7 au 11 décembre, suivi du hackathon les 12 et 13 décembre sur le site d'un établissement partenaire, avec l'accompagnement de mentors et de coachs. Les lauréates recevront divers prix, dont un stage de six mois pour appuyer la mise en oeuvre du projet, des formations, une immersion en studio mode et des équipements connectés.