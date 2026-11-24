Après avoir corrigé l'Algérie sur un impressionnant 13-0 en huitième de finale, Madagascar a arraché sa qualification pour les demi-finales du Championnat du monde de triplette au terme d'un duel haletant face au Sénégal (13-12). Un succès au forceps qui rapproche un peu plus les Malgaches de leur objectif mondial.

Madagascar n'est plus qu'à deux marches d'un sacre mondial. Les représentants malgaches se sont qualifiés pour les demi-finales du 52e Championnat du monde de pétanque en triplettes messieurs, disputé à Khon Kaen, en Thaïlande, au terme d'une journée parfaitement maîtrisée. Après avoir terminé la phase qualificative avec quatre victoires en cinq rencontres, les protégés de Hery Morondava ont d'abord surclassé une nouvelle fois l'Algérie en huitième de finale. La triplette Liva, Baloty et Lova n'a laissé aucune chance à ses adversaires, s'imposant sur un cinglant 13 à 0 en seulement cinq mènes pour valider son billet pour les quarts de finale. Face au Sénégal, tombeur coriace déjà rencontré lors des qualifications, le défi était d'une tout autre ampleur. Pour cette rencontre capitale, le staff technique a choisi de repositionner Tendry au poste de pointeur à la place de Liva. Un pari audacieux qui s'est révélé payant.

La rencontre démarrait pourtant mal pour les Malgaches, rapidement menés 8 à 2. Mais, fidèles à leur réputation de combattants, ils revenaient progressivement dans la partie pour réduire l'écart à 8-7 après six mènes. Les Sénégalais reprenaient ensuite leurs distances pour mener 11 à 7, puis 12 à 10, et semblaient se rapprocher de la victoire. C'est alors que le match a basculé. Sur une mène décisive, Fara N'Diaye commettait une erreur avec un coup catastrophique qui offrait une opportunité inespérée aux Malgaches. Lova réalisait un précieux tir au carreau pour éliminer une boule adverse et remettre son équipe en position favorable. Derrière, Baloty faisait parler sa maîtrise au point pour arracher les trois unités nécessaires à la victoire. Au bout du suspense, Madagascar s'imposait finalement 13 à 12 et validait son billet pour le dernier carré.

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L'aventure continue donc pour la sélection malgache, qui retrouvera le Burkina Faso en demi-finale ce mardi à 6 heures, heure de Madagascar. Dans l'autre demi-finale, la France affrontera la Thaïlande. Plus que jamais, le rêve mondial est permis pour les boulistes de la Grande Île.