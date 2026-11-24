Hier soir, les quatre membres de Team CERISE, jeunes passionnés de robotique originaires de Fianarantsoa, ont quitté Madagascar pour rejoindre la Corée du Sud, où ils représenteront le pays lors de Robotex International 2026. Il s'agit de l'une des plus prestigieuses compétitions mondiales consacrées à la robotique éducative et technologique. Leur participation est rendue possible grâce au soutien de MVola, qui a pris en charge l'intégralité de leur voyage.

Mickael, Mathieu, Yakin et Roméo, membres de CERISE (Club de l'Électro-Robotique et des Systèmes Embarqués), porteront les couleurs de Madagascar dans l'épreuve Mini Sumo 500 g. Dans cette discipline, des robots autonomes de moins de 500 grammes s'affrontent sur un ring circulaire et doivent pousser leur adversaire hors de la surface de combat grâce à leur conception mécanique, leurs capteurs et leur programmation.

Leur parcours a commencé à Fianarantsoa. Après avoir franchi avec succès les étapes de qualification organisées à Madagascar, ils ont obtenu leur billet pour la compétition mondiale prévue en Corée du Sud à partir de ce jour et jusqu'au 1er décembre 2026.

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Pour ces étudiants, cette participation représente une occasion de confronter leur savoir-faire à celui d'équipes venues du monde entier, de découvrir de nouvelles approches technologiques et de rapporter à Madagascar des expériences qui pourront inspirer d'autres jeunes à s'engager dans les filières scientifiques et technologiques.

Consciente du potentiel de cette initiative, MVola a choisi d'accompagner le projet en prenant en charge les frais de déplacement de l'équipe. Un soutien qui s'inscrit dans la continuité de l'engagement de l'entreprise en faveur de la jeunesse malgache et du développement des compétences.

Elle collabore d'ailleurs régulièrement avec des établissements d'enseignement afin d'encourager l'innovation, l'excellence et l'ouverture sur le monde.

« J'espère qu'à leur retour, ce qu'ils partageront de cette expérience donnera à d'autres jeunes l'envie de se lancer à leur tour. C'est aussi le sens de notre signature : Avançons ensemble », souligne Alexandre Castel, directeur général de MVola.

Les regards sont désormais tournés vers ces jeunes représentants de Fianarantsoa, qui auront la responsabilité de défendre les couleurs de Madagascar face à soixante-dix autres équipes internationales.