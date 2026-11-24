La coopération sino-africaine et la recomposition de l'ordre international ont été au coeur de la 15e réunion du Forum Chine-Afrique des think tanks (cercles de réflexion), organisée à Yiwu, en Chine, par l'Institut d'études africaines de la Zhejiang Normal University. Parmi les participants figurait l'historien malgache Dr Georges Radebason, enseignant-chercheur, qui a pris part aux travaux du quatrième forum consacré à la réforme de la gouvernance mondiale.

La rencontre s'inscrit dans le cadre du 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et l'Afrique. Elle s'est déroulée à Yiwu, l'une des grandes places commerciales chinoises, réputée pour ses immenses centres commerciaux et son dynamisme marchand. Un cadre qui fait écho aux enjeux économiques abordés par les participants. Dix-sept pays africains étaient représentés, notamment Madagascar, les Comores, l'Égypte, le Maroc, la Libye, la Mauritanie, Djibouti, la Côte d'Ivoire, le Soudan du Sud, l'Éthiopie, le Bénin, le Burkina Faso, le Togo, le Congo-Brazzaville, le Botswana, l'Afrique du Sud et le Tchad.

Repenser les rapports de force internationaux

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Intitulée « Une nouvelle gouvernance mondiale pour un développement équitable », la communication du Dr Georges Radebason a interrogé les déséquilibres du système international. Son analyse revient sur les limites de l'Organisation des Nations unies, les héritages de la guerre froide et la marginalisation des pays nouvellement indépendants dans les grandes décisions mondiales. L'historien a notamment abordé le néocolonialisme et la persistance des rapports de dépendance entre l'Afrique et ses anciennes puissances coloniales. Madagascar figure dans cette analyse à travers les accords de coopération de 1960 et le maintien de liens étroits avec la France après l'indépendance. Dans cette perspective, l'émergence de la Chine et des BRICS représente un facteur de recomposition géopolitique. Le Sud global pourrait favoriser un ordre multipolaire fondé sur la souveraineté des États, la non-ingérence et l'égalité entre partenaires. L'enseignant-chercheur y voit une possibilité pour les pays africains de diversifier leurs partenariats et de mieux maîtriser leurs ressources et leurs orientations économiques.

Les autres débats ont porté sur l'accord relatif aux droits de douane nuls, les chaînes industrielles et d'approvisionnement, les quatre grandes initiatives mondiales ainsi que l'apprentissage mutuel entre les civilisations. Autant de sujets qui placent la coopération sino-africaine au centre des réflexions sur les nouvelles dynamiques du développement international.