Dans son classement annuel des destinations incontournables, BBC Travel, en collaboration avec des journalistes spécialisés et des experts du tourisme durable, a sélectionné Madagascar parmi les 20 meilleures destinations à visiter en 2027.

Sur l'ensemble du continent africain, la Grande Île et le Ghana sont les deux seuls pays retenus par le média britannique dans cette prestigieuse sélection internationale. Madagascar se démarque avant tout par une biodiversité exceptionnelle que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. Près de 92% de ses mammifères sont endémiques et le pays abrite près de 10 000 espèces végétales et animales uniques au monde, rapporte ce média britannique. Parmi elles figurent notamment les baobabs, les caméléons panthères et les lémuriens, véritables emblèmes de l'île. Alors que le pays ambitionne de tripler sa fréquentation touristique au cours des deux prochaines années, BBC Travel souligne qu'il est possible de découvrir ces paysages spectaculaires tout en contribuant activement à leur préservation grâce à un tourisme responsable.

Corridor restauré

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Pour illustrer cet écotourisme à impact positif, la rédaction britannique met en lumière le projet de restauration forestière mené autour de la réserve de Mitsinjo, à Andasibe. En partenariat avec des ONG et les communautés villageoises, cette initiative vise à reconstituer un corridor écologique de 150 hectares afin de reconnecter le parc national d'Andasibe-Mantadia et la réserve spéciale d'Analamazaotra. Les équipes locales y plantent exclusivement des essences autochtones, dont certaines sont privilégiées par les lémuriens, les oiseaux et les chauves-souris frugivores. Elles sont cultivées selon une technique scientifique utilisant des champignons mycorhiziens issus de la forêt primaire. Avec une dernière phase de plantation prévue pour 2027, ce corridor restauré permettra à douze espèces de lémuriens, dont l'emblématique indri-indri et le propithèque à diadème, de circuler librement entre les massifs forestiers tout en générant des emplois durables pour les habitants.

Modèle d'écotourisme

Plus au Sud, près d'Ambalavao, l'engagement des communautés locales dans la gestion et la protection de la réserve d'Anja bénéficie d'une reconnaissance internationale. Administrée de manière autonome depuis 1999 par l'association villageoise Anja Miray (AMI) sur une trentaine d'hectares au pied de dômes granitiques, elle figure parmi les modèles d'écotourisme les plus réussis de Madagascar. Les droits d'entrée perçus auprès des visiteurs financent directement des projets de santé, d'éducation et de développement agricole au profit des villages voisins. « Elle abrite la plus forte concentration de makis cattas (Lemur catta) au monde, et ils sont très faciles à observer dans la réserve », souligne Sarah Faith, rédactrice spécialisée au sein de l'agence éthique britannique Responsible Travel.

Patrimoine mondial de l'UNESCO

BBC Travel met également en avant la découverte des Tsingy de Bemaraha, dans l'Ouest du pays, comme l'une des grandes raisons de programmer un voyage à Madagascar en 2027. Ce site, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, dévoile l'un des paysages karstiques les plus extraordinaires de la planète, a-t-on indiqué. Enfin, pour les voyageurs en quête d'un itinéraire complet, le média britannique recommande comme expérience phare le road trip le long de la légendaire RN7 (Route Nationale 7). Cette route mythique traverse successivement les Hautes Terres centrales, les forêts humides de Ranomafana, les massifs granitiques d'Anja, les savanes des « portes du Sud » et les canyons de grès du parc national de l'Isalo, jusqu'au littoral ensoleillé du Sud-Ouest. Un parcours accessible toute l'année où les rencontres avec une faune abondante sont presque garanties.