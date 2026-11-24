La Corée du Sud veut consolider son ancrage économique à Madagascar. L'ambition a été affichée lors du forum des affaires Corée-Madagascar, organisé vendredi dernier à l'occasion du dixième anniversaire de l'ouverture de l'ambassade de la République de Corée dans le pays. Pour Séoul, l'enjeu est désormais de transformer les acquis de la coopération bilatérale en partenariats économiques plus diversifiés et plus soutenus.

Les bases de cette coopération sont déjà solides, selon Ji-Hyun Park, ambassadrice de la Corée à Madagascar. Depuis le rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays, en 1993, les échanges économiques n'ont cessé de se développer. L'illustration la plus marquante reste le projet minier Ambatovy, dans lequel les investissements coréens ont commencé en 2006, sous l'impulsion de Komir, société coréenne spécialisée dans les ressources minières et leur réhabilitation. Plusieurs entreprises coréennes de construction ont également participé à sa réalisation. Selon l'ambassadrice de Corée à Madagascar, Ambatovy demeure, à ce jour, le plus important investissement direct étranger réalisé par le gouvernement coréen sur l'ensemble du continent africain. Un poids économique qui témoigne de l'importance stratégique de Madagascar dans les relations de Séoul avec l'Afrique.

Mais la diplomate estime que ce potentiel reste encore insuffisamment exploité. Malgré des fondements économiques et commerciaux solides, les entreprises des deux pays ne disposent pas toujours d'informations suffisantes sur leurs partenaires respectifs. Une lacune qui freine l'identification des opportunités d'affaires et le développement de nouveaux investissements. Pour réduire cette distance, l'ambassade coréenne entend multiplier les initiatives destinées à faciliter les échanges d'informations économiques et commerciales. Dans ce cadre, un protocole d'accord a ainsi été signé vendredi dernier avec le Groupement des Entreprises de Madagascar (GEM), dans le cadre du forum d'affaires, afin de promouvoir la coopération entre les opérateurs économiques des deux pays.

Intérêt

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La mise en place d'une plateforme d'échange d'informations économiques et commerciales figure également parmi les projets annoncés. L'objectif est de permettre aux entreprises malgaches et coréennes de mieux connaître leurs marchés respectifs, d'identifier les besoins et de nouer des partenariats mutuellement avantageux. Séoul veut aussi renforcer sa présence institutionnelle. Selon Ji-Hyun Park, l'ambassade coréenne à Madagascar entend jouer un rôle de facilitateur auprès des organismes économiques coréens, notamment KOTRA (Korea Trade Investment Promotion Agency), EXIM (Export-Import Bank of Korea) et KPS (Knowledge Sharing Program), dont des représentants ont participé au forum. L'ambassade coréenne souhaite les encourager à accorder davantage d'intérêt à Madagascar, à explorer de nouveaux domaines de coopération et, à moyen ou long terme, à envisager l'ouverture de bureaux de représentation dans le pays.

Cette volonté d'intensification des relations économiques intervient dans un environnement marqué par une compétition grandissante entre les puissances étrangères à Madagascar. Entre les ambitions chinoises, les initiatives américaines, la présence massive française, le retour en force de la Russie et les efforts de repositionnement des partenaires traditionnels, la Grande Île suscite un intérêt géopolitique et économique croissant. Dans cette configuration, la Corée du Sud cherche à renforcer sa place en misant sur les investissements, les échanges commerciaux et les partenariats institutionnels. Reste à traduire ces ambitions en réalisations concrètes. L'ambassadrice insiste sur la nécessité de faire en sorte que le développement des relations économiques bilatérales produise des retombées positives pour la société malgache. Pour elle, la coopération ne doit pas se limiter aux profits des entreprises, mais permettre aux deux peuples de participer à un même écosystème économique et de devenir des partenaires solides et durables.