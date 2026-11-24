Le lycée privé Les Petits Lauréats, situé à Ampitatafika, a célébré son quinzième anniversaire le week-end dernier. La cérémonie a réuni les autorités locales, les responsables du secteur éducatif, les représentants des parents d'élèves, les enseignants ainsi que les apprenants. Cette rencontre a été l'occasion de revenir sur les quinze années d'activité de l'établissement. Depuis son ouverture, il dispense un enseignement fondé sur l'acquisition des connaissances et l'encadrement des élèves. La rigueur, le respect mutuel et l'assiduité font partie des principes mis en avant dans son fonctionnement pédagogique.

Quinze ans de parcours

Le maire de la commune d'Ampitatafika, le chef de la Circonscription scolaire (CISCO), le chef de la Zone administrative et pédagogique (ZAP) d'Ampitatafika ainsi que le représentant de la Direction régionale de l'Éducation nationale (DREN) ont assisté à la cérémonie. Les représentants des parents d'élèves, le corps enseignant et les apprenants ont également pris part à l'événement. Fondé par Lydia Rakotoarison, actuelle présidente de l'établissement, le lycée a poursuivi ses activités grâce à la participation de son équipe dirigeante, des enseignants et du personnel administratif. Les parents d'élèves ont également contribué à son évolution au cours de ces années, en renouvelant leur confiance à l'établissement. Ce quinzième anniversaire marque une étape dans le parcours du lycée. L'établissement entend poursuivre ses activités dans le domaine de l'enseignement et de la formation des élèves.