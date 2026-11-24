Tunis — Le virtuose du oud, chanteur et compositeur tunisien Dhafer Youssef se produira, accompagné de son quintette, le 19 décembre 2026 à 20h à l'Auditorium Plaza du Louvre Abou Dhabi (Émirats arabes unis), en concert de clôture du Festival d'Abou Dhabi. Organisé en collaboration avec la Fondation d'Abou Dhabi pour la musique et les arts (ADMAF), cet événement s'inscrit dans le cadre de cette 23ème édition placée sous le thème « La Sagesse de la Culture », qui a démarré le 10 octobre.

Pour cette première prestation dans la capitale émiratie, l'artiste et sa formation proposeront une traversée musicale entre l'Orient et l'Occident, portée par des rythmes vibrants, des effets sonores expérimentaux et des touches électroniques subtiles, indiquent les organisateurs.

Dans le cadre architectural du Louvre Abou Dhabi, ce concert associera les sonorités du oud au jazz, aux traditions classiques, aux musiques électroniques et aux musiques du monde. Le programme réunira des oeuvres tirées du répertoire de Dhafer Youssef ainsi que de nouvelles compositions, mêlant spiritualité, narration poétique, envolées vocales et improvisations.

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Né le 19 novembre 1967 à Téboulba dans une famille de muezzins, Dhafer Youssef est initié très tôt par son grand-père à la récitation coranique. Il effectue l'appel à la prière à la mosquée et intègre une troupe de chants liturgiques avant de découvrir le oud à la maison des jeunes de sa ville natale. Après un passage au conservatoire de Tunis, il s'installe à Vienne, en Autriche, où l'effervescence multiculturelle le conduit vers le jazz, les musiques du monde et les jam sessions.

Dès 1996, il publie une première démo, « Musafir », au club Porgy & Bess de Vienne, avant de sortir son premier album, « Malak » (1999), chez le label allemand Enja Records, posant les bases d'une identité musicale mariant jazz européen et groove méditerranéen. Il explore ensuite les musiques électroniques avec « Electric Sufi » (2001) et « Digital Prophecy » (2003), enregistré avec des figures de l'électro jazz scandinave, puis enrichit son univers de cordes avec « Divine Shadows » (2006) avant de renouer avec ses racines jazz et soufies sur « Abu Nawas Rhapsody » (2010).

Parallèlement, il multiplie les collaborations internationales, notamment avec Zakir Hussain, Dave Holland, Paolo Fresu ou Laurent Garnier, et participe aux bandes originales de longs métrages tels que « Or noir » de Jean Jacques Annaud (tourné en grande partie en Tunisie), « The Amazing Spider Man » de Marc Webb et « Exodus: Gods and Kings » de Ridley Scott, aux côtés de Baaba Maal.

La consécration s'amplifie en 2013 avec « Birds Requiem », vendu à plus de 100 000 exemplaires et salué par la critique internationale, suivi d'une tournée mondiale, notamment avec l'Orchestre symphonique de Londres, et d'une participation au concert mondial de la Journée internationale du jazz en 2015. Il poursuit son parcours à New York avec « Diwan of Beauty and Odd » (2016) et célèbre les musiques du Moyen-Orient et d'Asie du Sud-Ouest avec « Sounds of Mirrors » (2018), s'imposant comme l'une des figures majeures de la musique contemporaine pour avoir affranchi le oud de son cadre traditionnel.

Cette escale à Abou Dhabi s'inscrit dans le cadre d'une tournée internationale entamée le 14 novembre au Meervaart Theater d'Amsterdam (Pays Bas), qui fait étape ce mois-ci à l'International Big Band Jazz Festival de Johannesburg (Afrique du Sud) du 23 au 25, puis les 27 et 28 novembre.

Au printemps 2027, l'artiste poursuivra son périple européen avec des concerts prévus au Grrranit, Scène nationale de Belfort (France, 6 mars), à la Philharmonie Luxembourg (Luxembourg, 19 mars), au Festival Jazz à l'Étage à Saint Malo (France, 20 mars), au Festival Jazz dans le Bocage à Vichy (France, 21 mars) et au Festival Jazz in Church de Bucarest (Roumanie, 22 avril), indique sa page officielle.

Pour rappel, l'artiste a retrouvé son public tunisien avec son projet « Shiraz » au menu de la 60e édition du Festival international de Hammamet (FIH) le 12 juillet 2026.