Lausanne — Le Sénégal a été rétabli mardi comme vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025 par le Tribunal arbitral du sport (TAS), qui a reçu favorablement son appel déposé après avoir été dépossédé du titre au profit du Maroc.

La Fédération sénégalaise avait fait appel ⁠devant le TAS de la décision de la Confédération africaine de football (CAF) de proclamer le Maroc champion, alors que les Lions de la Teranga avaient battu le pays hôte après prolongation (1-0) lors de ⁠la finale disputée en janvier à Rabat.

Les joueurs sénégalais avaient quitté la pelouse pendant 14 minutes pour ⁠protester contre une décision de l'arbitre, qui avait sifflé un penalty en faveur du Maroc dans les dernières minutes du temps réglementaire. Plusieurs joueurs avaient regagné les vestiaires.

À leur retour sur la pelouse, le Maroc avait raté ce penalty, envoyant ainsi le match en prolongation, où le Sénégal avait inscrit l'unique but de la rencontre.

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Deux mois plus tard, le jury d'appel de la CAF avait déclaré le Sénégal forfait pour avoir quitté le terrain et donné ainsi une victoire sur tapis vert (3-0) au Maroc.

Le Sénégal avait saisi le TAS quelques jours plus ⁠tard et l'appel, déposé le 25 mars, a été examiné le 8 octobre dernier.

La formation arbitrale du TAS, présidée par le Français Gérald Simon et composée de l'Italien Luigi Fumagalli et de l'Allemand Ulrich Haas, a estimé "que l'arbitre n'a commis aucune erreur de droit".

"Par conséquent, l'appel de la Fédération sénégalaise est admis, la décision prise par le jury d'appel de la CAF est annulée", ⁠a déclaré devant la presse Matthieu Reeb, le directeur général du TAS.

"Cela signifie que le résultat acquis sur le terrain à l'issue de la finale de la CAN 2025 est confirmé, à savoir la victoire 1 à 0 du Sénégal et que le trophée de ⁠cette compétition revient donc au Sénégal."

"La décision du TAS a été rendue à l'unanimité", a-t-il précisé.