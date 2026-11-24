Le ministre délégué chargé du Préscolaire et de la Lutte contre la déperdition scolaire, Kamal Hachoumy, a présenté les grands axes de son action pour l'année 2027, lundi 23 novembre 2026, lors des travaux de la Commission de l'enseignement, des affaires culturelles et sociales à la Chambre des conseillers. Cette intervention s'est déroulée aux côtés de Mohamed Nabil Benabdellah, ministre de l'Éducation nationale, du Préscolaire, de la Formation professionnelle et de la Qualification, à l'occasion de l'examen du projet de programme d'action et du budget du département pour l'exercice financier 2027.

Dans son allocution, Kamal Hachoumy a souligné que l'accélération de la généralisation du préscolaire doit impérativement aller de pair avec une exigence soutenue en matière de qualité des apprentissages au sein des classes.

Pour l'année scolaire 2026-2027, la tutelle ambitionne d'atteindre un taux de scolarisation au préscolaire avoisinant les 90 %. Pour y parvenir, le ministre délégué a indiqué que son département oeuvre, en coordination avec ses partenaires, au renforcement de la formation des éducatrices et éducateurs, ainsi qu'à l'amélioration de leurs conditions matérielles et professionnelles.

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Sur le volet de la lutte contre l'abandon scolaire, Kamal Hachoumy a insisté sur la nécessité d'un accompagnement individualisé des élèves dès l'apparition des premières difficultés d'apprentissage ou d'assiduité.

Par ailleurs, la stratégie prévoit l'élargissement du réseau des centres de la deuxième chance, en partenariat avec l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH). Ce dispositif vise à permettre aux jeunes ayant interrompu leur scolarité de renouer avec l'apprentissage ou la formation, dans la perspective d'atteindre l'objectif « zéro décrochage scolaire » à l'horizon 2030.

« Ce pour quoi nous oeuvrons, c'est que chaque enfant bénéficie d'un enseignement préscolaire de qualité et que chaque élève menacé de déperdition scolaire trouve le soutien dont il a besoin au moment opportun pour poursuivre son apprentissage », a conclu le ministre