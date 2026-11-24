Le ministre de la Santé et de la Protection sociale, M. Youns Bjijou, a réaffirmé, mardi à Addis-Abeba, l'engagement constant du Maroc en faveur de la construction d'une souveraineté sanitaire africaine collective.

Intervenant dans le cadre de la cinquième Conférence internationale sur la santé publique en Afrique (CPHIA 2026), qui se poursuit jusqu'au 27 novembre, le ministre a réaffirmé l'engagement constant du Royaume, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en faveur de la construction d'une souveraineté sanitaire africaine collective, fondée sur la solidarité, le partage des connaissances, le transfert de technologies et le renforcement des capacités propres du continent.

Lors d'un dialogue de haut niveau consacré à la réforme de l'architecture mondiale de la santé, aux côtés de ministres africains, de hauts responsables d'institutions continentales et internationales et de partenaires du développement sanitaire, M. Bjijou a plaidé pour une réforme profonde de l'architecture mondiale de la santé, permettant à l'Afrique de jouer pleinement son rôle dans la définition des priorités sanitaires mondiales, les mécanismes de prise de décision et l'allocation des ressources, dans le respect de la souveraineté des États et de leurs choix stratégiques.

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À cet égard, il a mis en avant trois orientations majeures : une meilleure complémentarité entre les institutions nationales, continentales et internationales, une gouvernance mondiale plus équitable fondée sur la responsabilité mutuelle, ainsi qu'un modèle de financement durable, prévisible et aligné sur les priorités nationales, préservant les acquis de la solidarité internationale.

Le ministre a également rappelé les initiatives structurantes engagées par le Royaume, illustrant la traduction concrète de la Vision Royale, en faveur de la formation des compétences africaines, du développement de la recherche scientifique, du renforcement des capacités industrielles et de l'autonomie vaccinale du continent, notamment à travers la plateforme industrielle de production de vaccins Maroc Biotechnologies (MARBIO).

Il a aussi souligné le rôle stratégique du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique) dans la consolidation de l'action sanitaire continentale, en complémentarité avec l'Organisation mondiale de la Santé, et dans l'affirmation d'une voix africaine forte et concertée au sein des instances internationales.

M. Bjijou a insisté sur la nécessité de passer d'une logique de dépendance à une dynamique de partenariat équilibré et de renforcement durable des capacités africaines, rappelant que la santé constitue un investissement stratégique, un levier de souveraineté et un facteur de stabilité et de développement des États.

Il a en outre présenté les grandes orientations de la transformation du système national de santé engagée par le Royaume, conformément aux Hautes Orientations Royales, notamment à travers la généralisation de la protection sociale, l'élargissement de la couverture médicale, la modernisation des infrastructures sanitaires, la valorisation des ressources humaines et l'amélioration de la gouvernance du secteur, dans l'objectif de garantir un accès équitable à des services de santé de qualité.

En marge de cette conférence, le ministre a tenu des échanges avec des responsables d'institutions sanitaires africaines et internationales, ainsi que des rencontres bilatérales avec plusieurs de ses homologues africains.

Ces rencontres ont été l'occasion d'examiner les perspectives de consolidation des partenariats existants et d'explorer de nouvelles opportunités de coopération, notamment dans les domaines de la formation des professionnels de santé, du développement des infrastructures hospitalières, de l'industrie pharmaceutique, de la recherche scientifique et de l'innovation, dans une dynamique de coopération Sud-Sud et de partage des expertises.

Cette rencontre continentale de haut niveau réunit des ministres africains de la Santé, des responsables gouvernementaux, des représentants d'organisations internationales et régionales, ainsi que des experts, chercheurs et acteurs du secteur de la santé, autour des enjeux stratégiques liés au renforcement des systèmes de santé, à la sécurité et à la souveraineté sanitaires africaines, ainsi qu'à la réforme de la gouvernance mondiale de la santé.

La participation du Maroc à cette conférence s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et de la Vision Royale clairvoyante, qui érige la solidarité africaine, la coopération Sud-Sud et le développement partagé en piliers fondamentaux de l'engagement du Royaume en faveur du développement et de la prospérité du continent africain.

À travers cette participation, le Maroc réaffirme son attachement à la consolidation de la coopération sanitaire africaine et son engagement à contribuer, conformément à la Vision Royale éclairée, à l'émergence d'une Afrique plus résiliente, solidaire et souveraine dans le domaine de la santé, pleinement actrice de son développement et capable de relever collectivement les défis sanitaires actuels et futurs.