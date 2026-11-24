Ahmed El Mehdi Mezouari, ministre délégué auprès du ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime et de la Souveraineté alimentaire, chargé de la Pêche maritime, a présidé, dernbièrement à Casablanca, une réunion de communication avec les responsables et les cadres de l'Office national des pêches (ONP).

Cette rencontre a été consacrée à l'examen des orientations de la prochaine étape et à la réflexion sur les perspectives de développement des performances de l'établissement, ainsi qu'à l'accompagnement des mutations que connaît le secteur de la pêche maritime.

Lors de cette rencontre, à laquelle ont pris part Amina Fekiki, directrice générale de l'Office national des pêches, ainsi que plusieurs directeurs centraux et régionaux, le ministre a souligné que la conjoncture actuelle exige l'élaboration d'une nouvelle génération de stratégies sectorielles, en cohérence avec les Hautes Orientations Royales et en réponse aux mutations économiques et sociales ainsi qu'aux défis auxquels le secteur est confronté.

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M.Mezouari a insisté sur la nécessité d'opérer un changement dans l'approche adoptée pour la gestion du secteur de la pêche maritime. Il s'agit de dépasser la conception traditionnelle qui considère le volume de production comme le principal indicateur d'évaluation des performances, au profit d'une vision stratégique plaçant l'équité dans l'accès aux ressources halieutiques et la répartition juste des opportunités de valorisation de ces ressources au coeur des politiques publiques.

Cette orientation traduit une volonté de redéfinir les priorités du secteur, en veillant à ce que le développement des ressources halieutiques soit également associé à une répartition plus équitable des retombées économiques qui en découlent. Elle vise aussi à renforcer l'égalité des chances entre les différents intervenants, au service du développement économique et social des zones côtières et des catégories professionnelles liées à la pêche maritime.

Le ministre a également appelé à accompagner l'évolution de l'Office national des pêches et à renforcer ses capacités institutionnelles et managériales, notamment en matière de développement et de modernisation des infrastructures de commercialisation des produits halieutiques. Il a également souligné l'importance d'améliorer ses mécanismes d'intervention afin de répondre aux exigences de modernisation du secteur et de s'inscrire dans les nouvelles orientations stratégiques.

À l'issue de cette rencontre, Ahmed El Mehdi Mezouari a présidé une réunion avec les responsables de l'Office national des pêches, consacrée à la présentation des missions et des attributions de l'établissement, ainsi qu'à l'examen du bilan de ses interventions, de ses projets et de ses chantiers structurants. Les discussions ont également porté sur ses programmes d'action, les perspectives d'amélioration de ses performances et le renforcement de sa contribution à l'accompagnement des mutations que connaît le secteur.

Cette réunion s'inscrit dans le cadre de la démarche du ministère délégué visant à renforcer la coordination et la communication avec les établissements placés sous sa tutelle, ainsi qu'à promouvoir une gouvernance plus performante et plus efficace, fondée sur la modernisation des mécanismes de gestion, l'équité dans l'accès aux ressources halieutiques et l'inscription du développement du secteur dans les objectifs du développement durable.