Le ministère de l'Intérieur va effectuer des tests sur le terrain, dans des conditions réelles, du Système national d'alerte publique par téléphone « MA-INDAR », dans le cadre de la deuxième phase des expérimentations techniques précédant la mise en service officielle du dispositif, prévue en décembre 2026.

Le ministère a établi un calendrier précis pour ces tests, qui débuteront mardi 24 novembre 2026, entre 11h00 et 12h00, dans les communes de Sidi Aayad, relevant de la province de Midelt, et d'Azemmour, relevant de la province d'El Jadida, avec possibilité de les reconduire, si nécessaire, dans les mêmes zones le mercredi 25 novembre, au même horaire.

Les expérimentations se poursuivront jeudi 26 novembre 2026 dans les provinces de Taourirt et de Khénifra, entre 11h00 et 13h00, puis dans celles d'El Hajeb et d'Ifrane, entre 14h00 et 16h00.

Dans un communiqué, le ministère de l'Intérieur avait affirmé que ces tests ont un caractère purement technique et n'alertent en aucun cas sur l'existence d'un danger, appelant les citoyens se trouvant dans les zones concernées à n'entreprendre aucune action particulière lorsqu'ils reçoivent des messages émis par le système « MA-INDAR » dans le cadre de ces tests.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Parallèlement à ces tests, des campagnes de communication seront destinées à informer les populations locales concernées.

Le système « MA-INDAR » est un dispositif moderne d'alerte et de mise en garde permettant d'envoyer des messages d'avertissement aux téléphones mobiles situés dans la zone géographique concernée par le risque ou la situation d'urgence, soit par SMS ou au moyen de la technologie de diffusion cellulaire (Cell Broadcast). Cette dernière permet l'envoi de notifications textuelles accompagnées d'une alerte sonore spécifique, reçues par les téléphones compatibles avec cette technologie.

Ce système sera activé dans les situations exceptionnelles et lorsque cela s'avère nécessaire pour la gestion des risques et la réponse aux situations d'urgence, précise la même source, ajoutant que les messages d'alerte contiendront des informations sur la nature du danger, son niveau de gravité et son échéance probable, ainsi que les consignes et les mesures que les citoyens devront suivre.