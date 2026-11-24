La fédération de football du Maroc a adressé un courrier officiel au Tribunal arbitral du sport (TAS) signalant un « incident » à quelques heures de sa décision concernant le recours du Sénégal contre la victoire du Maroc sur tapis vert de la finale de la CAN-2025, a-t-on appris mardi de source proche.

La juridiction suprême du sport doit se prononcer mardi dans l'après-midi sur le litige opposant les deux pays. Un jury d'appel de la CAF avait prononcé le 17 mars la défaite par forfait du Sénégal, qui avait remporté sur le terrain la finale (1-0 a.p.) le 18 janvier à Rabat. La Fédération sénégalaise avait saisi ensuite le TAS.

A quelques heures de rendre sa décision, le TAS a donc été saisi d'un « incident » supposé : selon la source proche de la fédération marocaine, confirmant une information de RMC, une communication téléphonique aurait eu lieu dimanche entre l'un des trois arbitres désignés pour statuer sur le litige et le président de la fédération du Sénégal Abdoulaye Fall.

Cet appel, s'il a bien eu lieu, pourrait mettre en cause la partialité de cet arbitre. Dans ce courrier, la fédération marocaine précise se réserver le droit d'engager un recours.

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Si elle le faisait, la fédération marocaine aurait la possibilité de saisir le tribunal fédéral suisse, qui ne juge pas sur le fond mais intervient pour des cas de procédure.