Le Loïs Lagesse Trust Fund a organisé le vendredi 20 novembre une cérémonie pour commémorer le 50e anniversaire de la disparition de feu Loïs Lagesse, considéré comme le père des personnes non-voyantes à Maurice.

Une cérémonie de dépôt de gerbes s'est tenue dans l'enceinte de l'établissement à Beau-Bassin, en présence des bénéficiaires, des membres de la direction et des invités. À travers ce moment de recueillement, les participants ont rendu hommage à cet homme dont l'engagement en faveur des personnes non-voyantes et malvoyantes a profondément marqué la communauté.

Robeensing Baboolall, président du Loïs Lagesse Trust Fund a déclaré que «l'engagement de Loïs Lagesse en faveur des personnes nonvoyantes et malvoyantes demeure une source d'inspiration pour tous ceux qui poursuivent aujourd'hui son combat». Il estime que Loïs Lagesse avait une vision simple, mais profondément humaine qui était de rassembler les personnes vivant avec une déficience visuelle, leur offrir un espace où elles pourraient apprendre, évoluer et trouver leur place dans la société. Un engagement qui, au fil des années, a donné naissance à une institution devenue une référence pour de nombreuses familles.

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Longtemps connue comme l'école des aveugles, l'établissement a progressivement élargi sa mission. Aujourd'hui, le Loïs Lagesse Trust Fund accompagne différentes générations, des enfants aux adultes, à travers plusieurs services. L'enseignement proposé aux enfants est celui du pré-primaire au primaire qui se fait dans un environnement adapté à leurs besoins. Pour Robeensing Baboolall, le meilleur hommage à Loïs Lagesse reste sans doute celui que lui rendent, chaque jour, les bénéficiaires de son oeuvre. Derrière son nom, il y a des parcours, des espoirs et des vies qui continuent d'avancer car si l'homme n'est plus, sa vision demeure bien vivante.

C'est avec une émotion particulière que la petite-fille de feu Loïs Lagesse, Martine Charoux, a assisté à cet hommage à son grand-père qui était aussi son parrain. Ayant grandi auprès de lui, elle garde de précieux souvenirs de leurs échanges. Elle se souvient en grandissant des visites effectuées en sa compagnie au centre, notamment lors de certains événements. En y revenant, elle a vécu un moment chargé de souvenirs et s'est dite particulièrement touchée par l'accueil qui lui a été réservé.

Raju Seeneevassen a exprimé respect et reconnaissance envers celui qu'il considère comme un homme exceptionnel. Pour lui, Loïs Lagesse était bien plus qu'un responsable ou un homme engagé. «Il était un ami, un soutien et surtout un modèle pour les personnes non-voyantes.» Raju Seeneevassen a lancé un appel aux jeunes générations afin qu'elles suivent son exemple, qu'elles restent attachées à l'école et ne perdent jamais de vue les valeurs de solidarité, de respect et d'entraide qui ont guidé la vie de Loïs Lagesse.