La Commission de l'océan Indien (COI) et le Département de La Réunion, en partenariat avec l'Organisation internationale de la Francophonie, lancent la deuxième édition du Prix Indianocéanie jeunesse. Ce concours régional d'écriture invite les collégiens des cinq États membres de la COI à imaginer et écrire collectivement un conte en français. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 31 janvier 2027.

Créé en 2017, le Prix Indianocéanie a pour ambition de promouvoir la création littéraire régionale. Depuis sa création, quatre romans ont été primés : Le Jumeau de Jean-Pierre Haga 2019 Andriamampandry (Madagascar) en 2018 ; Misère, de Davina Ittoo (Maurice) en 2019 ; Le Cantique du Rasta, de Sharon Paul (Maurice) en 2021 ; et Le Puits arabe, de Didier Lentrein (La Réunion) en 2025.

En 2022, le concours s'est ouvert à un public plus jeune avec édition spécialement destinée aux collégiens. Cette première édition avait donné lieu à la soumission de 24 manuscrits. Le jury avait récompensé un groupe de collégiennes du lady Sushil Ramgoolam State Secondary School, à Maurice, pour leur conte Mo : Le Destin de Kariko.

Pour cette édition, les modalités de participation évoluent. Le concours se déroulera en deux étapes :

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Jusqu'au 31 janvier 2027 : constitution et inscription des groupes

À partir du 8 février 2027 : révélation du thème du concours et lancement de la phase d'écriture

Les groupes devront alors produire un conte en français, de dix à 40 pages. Les manuscrits seront ensuite évalués de manière anonyme par un jury régional. L'annonce du groupe lauréat est prévue en juin 2027.

Pour le groupe lauréat, l'aventure se poursuivra. Son conte sera illustré et publié. Les jeunes auteurs auront ainsi l'opportunité de découvrir les différentes étapes qui mènent du manuscrit à la publication d'un livre par une maison d'édition, mais aussi de partager leur histoire avec les lecteurs de la région. Les lauréats bénéficieront également d'un voyage culturel dans l'un des États membres de la COI.

Cette deuxième édition du Prix Indianocéanie jeunesse bénéficie également du soutien du programme COI Horizon 2030, financé par l'Union européenne et l'Agence française de développement.

Informations pratiques :

⚫ Les collégiens sont invités à constituer des groupes de trois à cinq élèves, accompagnés d'un enseignant référent de leur établissement

⚫ Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 31 janvier 2027.

⚫ Le règlement du concours et les modalités de participation sont disponibles sur le site de la COI : commissionoceanindien.org/prix-indianoceanie-jeunesse-2027