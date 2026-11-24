Les Mauritius Meteorological Services ont émis, à 17 h 40 ce mardi 24 novembre, un bulletin de «tsunami watch» pour Rodrigues, valable jusqu'à 21 heures. Cette alerte fait suite à un séisme survenu à 15 h 06, heure locale, à environ 326 km au nord-est de l'île.

Le tremblement de terre, dont l'épicentre se situe à 17,7° de latitude sud et 65,7° de longitude est, à une profondeur de 10 km. Sa magnitude est désormais estimée à 6,6, contre 6,4 dans le premier bulletin diffusé à 15 h 45.

Les Mauritius Meteorological Services précisent que les séismes de cette ampleur peuvent parfois générer des tsunamis, mais qu'aucun déclenchement n'a été confirmé pour l'instant. Une enquête est en cours pour déterminer si un tsunami s'est formé.

Le bulletin est émis à titre d'alerte préventive pour la population côtière de Rodrigues. Le public, les gens de mer et les pêcheurs sont invités à ne pas s'aventurer en mer ni sur la plage. Le bulletin sera mis à jour dès que de nouvelles informations seront disponibles.