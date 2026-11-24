Le Conseil d'Administration de l'Office National de Pêche et d'Aquaculture (ONPA) a tenu, le jeudi 19 novembre 2026, sa 3ème session ordinaire de l'année en cours, sous l'égide de sa Présidente, Mme Henriette Wamu Ataminia.

Et c'est sous le signe du retour à la légalité que s'est ouverte cette session du Conseil d'Administration de l'ONPA, au cours de laquelle plusieurs points ont été abordés, notamment : l'état des lieux des bureaux ; la situation générale de la paie des agents et cadres au T3 et T4 2026 ; ainsi que le dossier relatif à l'acquisition matériels roulants, matériels informatiques, formation des cadres et agents de l'ONPA et colis des vivres de fin de l'année 2026.

Dans sa communication, la Présidente du Conseil d'Administration, Madame Henriette Wamu Ataminia, a placé son intervention dans le cadre de la vision du Chef de l'État, Son Excellence le Président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo, axée sur la bonne gouvernance, le respect des textes et la redevabilité.

Cette vision, a-t-elle expliqué, vise à faire de chaque établissement public un véritable outil de développement au service du peuple, en mettant fin à la gestion approximative et en instaurant une culture de résultats, de transparence et d'efficacité dans l'utilisation des ressources de l'État.

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« En nous conformant à nos textes fondateurs, nous ne faisons que traduire en actes cette volonté politique de remettre chaque institution sur les rails de la légalité et de la performance », a-t-elle déclaré.

La PCA de l'Office de de Pêche et d'Aquaculture a souligné l'implication personnelle du Chef de l'État dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, un secteur qu'il considère comme stratégique pour la sécurité alimentaire, la création d'emplois et la diversification de l'économie nationale. Pour le Président de la République Félix TSHISEKEDI TSHILOMBO, la RDC, avec ses immenses ressources hydrographiques, doit cesser d'importer du poisson et devenir capable de nourrir sa population grâce à ses propres eaux.

La Présidente du Conseil d'Administration de l'ONPA a tenu à rappeler que les séances du Conseil sont régies par quatre textes fondamentaux : la loi n° 08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics, le décret n° 22/22 du 06 juin 2022 portant création, organisation et fonctionnement de l'ONPA, l'ordonnance n° 23/083 du 26 juin 2023 portant nomination des mandataires, ainsi que le règlement intérieur du Conseil d'Administration adopté en janvier 2025.

Évoquant le contexte difficile dans lequel se tient cette session, Madame Henriette Wamu Ataminia a souligné les difficultés logistiques auxquelles l'ONPA est confronté.

La PCA de cet établissement public a également saisi cette opportunité pour remercier le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui s'est impliqué personnellement pour la résolution de certaines difficultés liées au bon fonctionnement de l'Office.

En clôturant sa communication, Henriette Wamu Ataminia a présenté ses meilleurs voeux pour l'année 2027 à l'ensemble des membres du Conseil, tout en souhaitant plein succès à l'ONPA afin d'accomplir, dans l'unité et la détermination, la mission confiée par le Chef de l'État.