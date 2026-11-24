Depuis quelques jours, une délégation de professeurs de l'Université de Liège (Belgique) séjourne à l'Université de Kikwit (UNIKIK), province du Kwilu dans le sud-ouest de la République démocratique du Congo « RDC). Il s'agit de Gilles Colinet, professeur en sciences de sol à la faculté d'agronomie ; de Caroline De Clerck, professeur spécialiste en microbiologie de sol. Ceux-ci sont accompagnés par le professeur Bienvenu Kambashi, secrétaire général à la recherche à l'UNIKIK, le professeur Baudouin Zuka Maniania, physicien de l'Université de Kinshasa ainsi que par Claude Akalakou, professeur à la faculté des sciences agronomiques de l'UNIKIK.

Ce séjour de travail s'inscrit dans le cadre du "Projet BIOKIK" qui s'avère comme une réponse scientifique positive aux défis agricoles dans la province du Kwilu.

Les termes de référence de ce projet indiquent que cette mission constitue une étape importante dans la mise en oeuvre de ce projet de recherche pour le développement, et il est financé par l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur (ARES) de Belgique et porté conjointement par l'Université de Kikwit, l'Université libre de Bruxelles et l'Université de Liège, à travers Gembloux Agro-Bio Tech.

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Ces hôtes ont déjà amorcé, via des interviews, le processus de sélection des candidats futurs docteurs qui seront inscrits les uns à l'Université libre Bruxelles, les autres à l'Université de Liège.

«Au finish on aura trois candidats après sélection des dossiers. Nous avons retenu 12 qui passent l'interview. C'est dans le cadre du projet BIOKIK. Les bourses doctorales que ces trois candidats vont avoir seront mixtes, parce que les candidats sélectionnés vont passer une partie de leurs séjours à Kikwit et la deuxième partie en Belique. Ces bourses sont pour quatre ans, durés d'une thèse. Il faut qu'ils obtiennent cette thèse pendant ces quatre ans et qu'ils reviennent comme professeurs à l'UNIKIK. », a expliqué le professeur Kambashi devant la presse.

De son côté, le professeur Gilles Colinet qu'il y a indiqué qu'il y a un réel besoin en matière de développement et en matière de l'Université de Kikwit.

«Il y a aussi un besoin de relève comme l'a dit le professeur Kambashi. L'ARES est un outil qui permet de financer ces types de recherches des thèses de doctorat. Les futurs professeurs reviendront pour transmettre leurs connaissances aux étudiants», a-t-il ajouté.

Quant à elle, Caroline De Clerck, professeur spécialiste en microbiologie de sol à l'université de Liège affirme qu'elle va encadrer les travaux de recherches qui visent à évaluer l'impact du biochar sur la fertilité et la qualité du sol.

«L'arrivée de ce projet est une opportunité énorme pour l'UNIKI, car celle-ci dépend souvent des professeurs qui viennent d'ailleurs. L'idée d'avoir des professeurs localement va permettre le fait que les cours soient assurés de façon permanente avec une bonne qualité des enseignements dans l'assiduité», a déclaré Claude Akalakou, professeur de la faculté des sciences agronomiques de l'UNIKIK.

«Après ce projet l'UNIKIK va bénéficier de trois professeurs supplémentaires dans le domaine scientifique comme la physique ainsi que l'agronomie. Le deuxième objectif de ce projet consiste à la rendre service à la communauté, car nous avons constaté que le sol de Kikwit et des environs est en train de s'appauvrir. Recourir aux engrais chimiques risque de compliquer encore la situation.

C'est pourquoi nous décidé de produire des biochars pour l'amendement du sol afin d'améliorer le rendement du sol», a élucidé le professeur Baudouin Zuka Maniania venu de l'Université de Kinshasa, la capitale.

Le "Projet BIOKIK" précité est intitulé « Optimisation de la production de biochar à partir de ressources locales pour améliorer les sols et contribuer à une agriculture durable et résiliente dans un écosystème savanicole». Il vise, selon les termes de références, à apporter des solutions durables à la dégradation des sols agricoles, à la baisse de leur fertilité et aux faibles rendements qui caractérisent de nombreux systèmes de production dans la province du Kwilu.

«Le projet prévoit notamment la conception de fours de production de biochar adaptés aux conditions locales, ainsi que des expérimentations sur différentes cultures, dont le maïs, l'arachide et le manioc, afin d'évaluer scientifiquement les effets de cette innovation», déclare la même source.

La problématique de l'amélioration du sol va de pair avec l'esprit de l'Objectif de développement durable 2 qui consiste à éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir une agriculture durable