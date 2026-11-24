Retenu de fait au sein de sa résidence depuis la nuit du dimanche 22 novembre, l'archevêque métropolitain de Lubumbashi et président de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO), Mgr Fulgence Muteba, a dénoncé ce lundi 23 novembre 2026 l'entrave à sa liberté de mouvement. Cette restriction l'a notamment empêché de prendre son vol pour le Vatican, où il était attendu pour une importante réunion pontificale.

Un déplacement officiel au Vatican compromis

Dans sa déclaration, Mgr Fulgence Muteba a confirmé qu'il n'a pas été en mesure d'effectuer son voyage prévu ce lundi à destination de Rome. En sa qualité de membre du Dicastère pour le service du développement humain intégral, un organisme clé de la Curie romaine nommé directement par le Pape, le prélat devait prendre part à l'assemblée plénière de cette institution vaticane.

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Privé de la possibilité de quitter son domicile pour rejoindre l'aéroport international de la Luano, l'archevêque de Lubumbashi a exprimé son profond mécontentement face à une mesure qu'il juge humiliante et injustifiée. « On m'enferme ici comme une bête de somme alors que je ne suis pas méchant », a-t-il déploré, ajoutant qu'il demeure malgré tout « serein, mais indigné » face à cette restriction qu'il qualifie d'atteinte directe à sa liberté fondamentale d'aller et venir : « Je ne suis pas libre », a-t-il martelé.

Un dispositif sécuritaire allégé en apparence, mais toujours dissuasif

Concernant l'évolution du dispositif déployé autour de l'archevêché, Mgr Fulgence Muteba a précisé que les policiers lourdement armés qui encerclaient directement l'édifice depuis la veille se sont retirés. Toutefois, la surveillance reste étroite et dissuasive aux abords immédiats du site : des jeeps de la Police nationale congolaise (PNC) ainsi que des agents des services de sécurité opérant en tenue civile demeurent postés devant la cathédrale Saints-Pierre-et-Paul, maintenant de facto le contrôle des accès et des sorties.

Plus tôt dans la journée, la CENCO avait déjà tiré la sonnette d'alarme, indiquant que plusieurs évêques de la province ecclésiastique, dont Mgr Désiré Lenge, évêque de Kilwa-Kasenga, ainsi que le personnel chargé des tâches domestiques s'étaient vu refuser l'accès à la résidence épiscopale.

La spoliation du terrain du Grand Séminaire au coeur du bras de fer

A l'origine de ce déploiement policier figure l'interdiction par les autorités municipales d'une marche pacifique projetée ce lundi 23 novembre par les fidèles et le clergé de la province ecclésiastique de Lubumbashi. Cette mobilisation visait à dénoncer la spoliation présumée d'un terrain appartenant au Grand Séminaire de Lubumbashi.

Si l'Hôtel de Ville de Kinshasa a justifié le bouclage par le défaut d'autorisation préalable pour cette manifestation publique, le maintien du blocus autour de la personne même du président de la CENCO, l'empêchant d'honorer ses engagements internationaux au Saint-Siège, risque d'alimenter davantage les vives tensions déjà perceptibles entre le pouvoir politique et l'épiscopat congolais, quelques jours seulement après l'interdiction d'une autre célébration catholique au stade Tata Raphaël de Kinshasa.