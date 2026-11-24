Dakar — Le Sénégal a été désigné vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025 par le Tribunal arbitral du sport (TAS), déjugeant ainsi le jury d'appel de la Confédération africaine de football (CAN) qui avait attribué le titre au Maroc.

Dans sa décision rendue publique sur son site officiel, le TAS a donné raison à la Fédération sénégalaise de football (FSF), en annulant la décision de la Confédération africaine de football, qui avait donné le titre de la CAN 2025 au Maroc sur tapis vert deux mois après la fin du tournoi.

La FSF avait saisi le TAS pour demander l'annulation de la décision de la CAF ayant déclaré le Maroc vainqueur de la CAN 2025 après avoir considéré que le Sénégal avait perdu la finale par forfait, alors que le match s'était soldé sur le terrain par une victoire des Lions sur le score d'un but à zéro.

L'audience s'était tenue le 8 octobre dernier à huis clos, au siège du TAS à Lausanne, en Suisse.

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"Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a admis l'appel de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) contre la Confédération Africaine de Football (CAF) et la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) concernant la finale de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 (CAN 2025). La décision prise par le Jury d'Appel de la CAF est annulée et celle du Jury Disciplinaire de la CAF est rétablie. Par conséquent, le résultat acquis à l'issue de la finale de la CAN 2025 est confirmé (1-0 pour le Sénégal)", écrit la juridiction internationale indépendante basée à Lausanne, en Suisse.

Après avoir examiné les arguments soulevés par les parties, le TAS a estimé que "la décision de l'arbitre de reprendre le match ou de l'arrêter définitivement était une décision qui relevait de sa seule appréciation. En sifflant la reprise du jeu, l'arbitre a considéré que les conditions pour reprendre le match étaient remplies : les deux équipes étaient à nouveau présentes sur le terrain et avaient toutes deux manifesté leur volonté de reprendre le match".

Sur cette base, "il ne fait donc pas de doute que les effets de la décision de l'arbitre étaient limités au terrain de jeu", tranche le TAS, ajoutant qu'il "convient de considérer la décision de l'arbitre comme relevant de la doctrine du field of play", ou "doctrine du terrain de jeu".

Il s'agit d'un principe de droit du sport selon lequel les juges et arbitres sportifs ne revoient pas les décisions prises sur le terrain par les officiels dans l'application des règles du jeu, sauf cas exceptionnels.

Les articles 82 et 84 des Règlements de la CAN, invoqués par la partie marocaine, sont "uniquement destinés à déterminer l'issue d'un match lorsque le comportement d'une équipe conduit l'arbitre à constater l'arrêt définitif de la partie", et "ne sont pas applicables dans cette affaire", tranche encore le TAS.

"En conclusion, poursuit la juridiction indépendante, la Formation arbitrale estime que l'arbitre n'a commis aucune erreur de droit".