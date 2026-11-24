Dakar, 24 nov (APS) - L'intelligence artificielle, en dépit de ses capacités à simuler les émotions et à produire des contenus élaborés, ne saurait remplacer la sensibilité et la conscience humaines qui donnent à une oeuvre artistique sa singularité, estime le journaliste et romancier Pape Samba Kane, mettant en garde contre les risques d'une création progressivement détachée du vécu.

"Dépourvue d'âme, oui, bien évidemment, on vient presque de le voir, ce risque existe et il est grand. Cette âme qui est peut-être ce lien mystérieux entre l'auteur et le lecteur et qui prend sa source dans ce qui distingue nos relations entre nous de celles que nous entretenons avec toute machine, en fût-elle une qui nous imite si bien, cette intelligence fabriquée", tranche l'écrivain, en réponse à une question sur une éventuelle uniformisation des styles, des imaginaires et des productions intellectuelles à l'ère des IA génératives.

"Les prouesses de l'IA dans la simulation de toutes sortes de sensations sont étonnantes. Elle produit de la pensée, donc elle peut transmettre des informations comme des émotions. Mais elle même t'explique qu'elle sait 'tout des émotions humaines : je sais tout de l'amour, de la jalousie', avant d'ajouter : 'Mais je ne les connais pas, connaître au sens d'éprouver'.

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Elle ne peut donc pas ressentir. Elle n'a pas de conscience", explique l'auteur, en faisant allusion à son ouvrage de 420 pages co-écrit avec l'intelligence artificielle Gemini (2025), au terme d'un dialogue inédit dans lequel il pousse l'outil jusque dans "ses derniers retranchements".

Dans un entretien avec l'APS, le journaliste et romancier sénégalais, dont les articles sont signés PSK, alertait ainsi sur les dangers que charrie cette technologie, insistant notamment sur la conscience, qu'il présente comme une des manifestations des mystères de l'art.

"Lors d'une intervention au Goethe Institut, le 8 octobre dernier, j'avais suggéré que si on prenait un texte émouvant à vous tirer des larmes, que ce même texte soit donné à lire à deux personnes, et qu'on dirait à l'une que le texte est l'oeuvre d'un être humain, à l'autre qu'il est généré par une IA, je ne suis pas sûr qu'elles ressentiraient la même émotion, une émotion de même nature ou de même profondeur", fait-il observer.

Selon lui, "la conscience que c'est un être humain qui projette un vécu, le sien ou observé chez un autre ouvre des perspectives, d'empathie, de solidarité, etc., chez l'un qui seront absente chez l'autre".

Le journaliste note également que cette complicité entre l'être humain créateur et l'autre humain récepteur de la création, "ne peut exister, ou en tout cas ne peut plus être la même quand on sait qu'on lit ou qu'on écoute une machine. C'est pourquoi la fraude avec l'IA, dans la création ou dans le monde universitaire, est si tentante et facile à faire passer".

L'ère du "soupçon" dans la littérature

"Restera bien sûr toujours des failles pour la détecter, mais le temps qu'elle fasse quelques dégâts, comme ceux qu'a déclenché tout ce charivari dans la littérature mondiale l'affaire Thélyson Orélien", a encore fait valoir M. Kane.

L'auteur canadien d'origine haïtienne Thélyson Orélien, accusé d'avoir écrit son roman "C'était ça ou mourir"(Grasset, 2026) avec l'intelligence artificielle, a été écarté de la liste du Goncourt.

Poursuivant, il appelle à se souvenir de "tous ces professionnels, éditeurs, critiques littéraires et écrivains qui se sont pâmés devant la prose de +C'était ça ou mourir+, avant que son éditeur n'admette que le livre a été écrit avec un appui assez considérable de l'intelligence artificielle".

"Aujourd'hui des professionnels du livre n'hésitent pas à annoncer l'intégration de cet 'outil' parmi tous les autres - logiciels de corrections et autres, tels les moyens électroniques traditionnels de documentation - qu'utilisent les écrivains", souligne l'auteur.

"Tout ce battage ne laissera bien sûr pas intacte la relation de confiance entre l'auteur et son lecteur", déplore-t-il, avant de s'interroger : "Quel éditeur, également, désormais, recevra-t-il un manuscrit sans au moins redouter une fraude à l'IA, pour certainement le passer au détecteur ? Avant que d'autres ne le fassent. Ceux qui annonce 'L'ère du soupçon' dans la littérature ont probablement raison".

Dans une approche prospective, Pape Samba Kane estime que si l'homme fait face et évalue objectivement la situation, "nous pourrons trouver une voie de salut pour la création littéraire, et qui nous évitera cette littérature technique dépourvue d'âme".