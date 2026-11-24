La visite de l'ambassadeur de France à Dakhla, les 23 et 24 novembre, marque une nouvelle étape du rapprochement entre Rabat et Paris. Eau, assainissement, ports : les financements annoncés traduisent la volonté de convertir les engagements politiques en coopération économique. Une relation réchauffée qui devra désormais se mesurer à l'aune des réalisations.

Il fut un temps où les relations franco-marocaines ressemblaient à celles d'un vieux couple incapable de se séparer, mais toujours disposé à se reprocher quelques querelles de famille. Les intérêts étaient trop imbriqués pour justifier une rupture, les désaccords politiques suffisaient à entretenir une certaine fraîcheur. Cette époque s'éloigne, laissant place à une relation plus assumée, plus stratégique et, disons-le, sensiblement plus tendre.

En poste depuis juin, Philippe Lalliot arrive à Dakhla après une première escale à Laâyoune, début juillet. Au programme : rencontres avec les responsables régionaux, opération de financement au bénéfice de la Société régionale multiservices (SRM) Dakhla-Oued Eddahab, visite du chantier du port Dakhla Atlantique et échanges avec des acteurs économiques, éducatifs et culturels. Le geste n'a plus rien d'inédit : son prédécesseur, Christophe Lecourtier, avait ouvert la voie en novembre 2024. Le temps du symbole est passé, vient celui de la livraison.

Le choix de Dakhla n'est évidemment pas anodin. Dans sa lettre à SM. le Roi du 30 juillet 2024, le Président français, Emmanuel Macron, affirmait que le présent et l'avenir du Sahara s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine, le plan d'autonomie constituant la base d'une solution politique négociée. Il l'a réaffirmé fin octobre devant le Parlement, lors d'une visite d'Etat qui consacrait un « partenariat d'exception renforcé ». Depuis, l'enjeu est moins de multiplier les déclarations que de leur donner une traduction opérationnelle.

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Pour Rabat, il s'agit de consolider les effets d'un soutien majeur ; pour Paris, de démontrer que son repositionnement peut s'accompagner d'une coopération territoriale durable. La diplomatie efficace ne se contente pas de belles phrases : elle produit des projets et mobilise des financements.

L'eau et les infrastructures, en vecteurs du rapprochement

Le financement destiné à la SRM constitue le volet le plus concret de la visite. Autorisé en juin par l'Agence française de développement (AFD), il doit soutenir l'extension et la résilience des services d'eau potable et d'assainissement, la lutte contre les fuites sur les réseaux et la modernisation des équipements, avec en ligne de mire la protection de la baie de Dakhla. Le montant, les conditions du prêt et le calendrier de mise en oeuvre restent à préciser par les documents officiels. Sur le papier, la feuille de route est claire ; il manque encore l'étiquette.

Dans une région où l'eau est rare, améliorer réseaux et assainissement dépasse la simple modernisation technique : c'est une condition de l'attractivité économique, de la préservation d'un milieu fragile et de l'accueil de nouvelles activités sans aggraver la pression sur les ressources. Le développement ne se résume pas à l'inauguration d'équipements ; encore faut-il qu'ils fonctionnent durablement et que les habitants en perçoivent les bénéfices.

L'opération s'inscrit dans un cadre plus large. En mai 2025, à Laâyoune, le directeur général de l'AFD, Rémy Rioux, évoquait une enveloppe «de l'ordre de» 150 millions d'euros pour les provinces du Sud, destinée à l'Agence nationale des ports (ANP), aux collectivités et aux services publics locaux. Détail savoureux : l'AFD est aujourd'hui dirigée par Christophe Lecourtier, l'ambassadeur même qui avait inauguré les visites au Sahara. La boucle a au moins le mérite de la cohérence.

Le volet portuaire a pris forme le 3 novembre à Rabat, avec la signature d'un financement de 100 millions d'euros entre l'AFD et l'ANP, consacré aux «ports verts» et aux provinces du Sud. Cette somme ne doit être confondue ni avec l'appui à la SRM, ni avec le coût du port Dakhla Atlantique. Surtout, prêt portuaire et financement de la SRM relèvent vraisemblablement de l'enveloppe annoncée en 2025 : ce sont des tranches, non des additions. Les cumuler donnerait une image trompeuse de l'effort réel. Ce qui compte, au-delà des montants affichés, ce sont les projets effectivement financés, les conditions des prêts, les contributions marocaines et les échéances.

Le chantier de Dakhla Atlantique donne à cette coopération une dimension stratégique. Le futur complexe portuaire incarne l'ambition marocaine d'une façade atlantique ouverte sur l'Afrique. Pour la France, l'intérêt est à la fois économique et géopolitique: logistique, services portuaires et activités connexes ouvrent des perspectives à ses entreprises. Pour le Maroc, un partenariat équilibré ne se mesure pas à l'afflux de capitaux étrangers, mais à leur capacité à renforcer les compétences locales, à créer de la valeur et à améliorer les services rendus aux populations.

Le Sahara, révélateur d'une relation plus assumée

Le changement de position français demeure le ressort politique de cette séquence. En levant en 2024 une ambiguïté ancienne, Paris a assaini le climat bilatéral et ouvert la voie à une coopération explicite dans les provinces du Sud. Le contexte onusien donne à la visite un relief particulier. Le 30 octobre, le texte américain qui faisait de l'autonomie sous souveraineté marocaine la base des négociations a recueilli onze voix sur quinze, dont celle de la France, avant de tomber sous le seul veto russe. Faute de résolution, la Minurso s'est éteinte le lendemain, après trente-cinq ans d'existence. Se rendre à Dakhla trois semaines plus tard, c'est signifier que Paris ne règle pas sa politique sur un blocage new-yorkais. Moscou a pu geler un texte; il ne gèle pas les chantiers.

Le rapprochement se lit aussi dans la diversification des domaines : au-delà des infrastructures, l'éducation, la formation professionnelle, la culture et l'innovation. Les investissements rapprochent les économies; la formation et les échanges culturels inscrivent la coopération dans le temps long, en faisant émerger des compétences adaptées aux métiers portuaires, industriels et environnementaux. Encore faut-il que les initiatives débouchent sur des formations pertinentes et de vrais débouchés pour les jeunes.

Ce rapprochement ne relève pas pour autant d'une générosité désintéressée. La France cherche à consolider sa présence dans une région où les échanges avec l'Afrique atlantique prennent une importance croissante ; le Maroc entend attirer financements, technologies et compétences. Cette convergence d'intérêts explique largement le réchauffement : en diplomatie, les sentiments affichés ont souvent de solides raisons matérielles.

Le véritable test sera celui de la continuité. Une visite réussie, une convention signée ou une déclaration bien tournée sont des étapes utiles, pas un bilan. Il faudra apprécier les sommes réellement décaissées, l'exécution des projets, le respect des délais, les retombées économiques et l'amélioration concrète des services. La crédibilité du partenariat se construira moins dans les communiqués que sur les chantiers.