Dans le cadre de l'accompagnement des mutations scientifiques et technologiques que connaît le secteur de la santé, plusieurs biologistes marocains et professionnels de la biologie médicale se sont réunis, récemment à Casablanca, afin d'examiner les nouvelles orientations technologiques et les solutions fondées sur l'intelligence artificielle, ainsi que les perspectives de leur intégration dans le développement des analyses médicales, notamment les analyses sanguines. Cette démarche vise à améliorer la précision du diagnostic, à renforcer la qualité des prestations de santé et à contribuer à la modernisation du système de santé national.

Organisée par le Regroupement économique des biologistes du Maroc (REBM), en partenariat avec PROMALAB, cette rencontre scientifique a constitué un espace d'échange d'expertises et de réflexion sur l'avenir de la biologie médicale au Maroc, à la lumière de l'évolution rapide des technologies numériques et de l'intelligence artificielle.

Ces innovations offrent de nouvelles perspectives pour améliorer les performances des laboratoires médicaux, renforcer la fiabilité des résultats et mettre à disposition des professionnels de santé des indicateurs biologiques avancés, susceptibles de contribuer à une meilleure prise de décision clinique.

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Placée sous le thème «Ensemble pour la biologie médicale de demain», cette rencontre a été consacrée à la problématique de la «Numération formule sanguine automatisée (NFS) : de la routine aux paramètres avancés». Les échanges ont notamment porté sur les avancées technologiques dans ce domaine et sur le passage des examens conventionnels à des méthodes d'analyse plus sophistiquées, intégrant les technologies de pointe et les applications de l'intelligence artificielle.

Cette initiative s'inscrit dans la dynamique portée par le REBM et PROMALAB, visant à renforcer la mobilisation des professionnels, des acteurs économiques et des opérateurs technologiques autour de solutions innovantes au service du système de santé national, tout en favorisant une meilleure appropriation des avancées scientifiques dans le domaine des analyses médicales.

Bouchra El Maliki, présidente de PROMALAB, a indiqué que l'intégration de l'intelligence artificielle et des nouvelles technologies dans le domaine de la biologie médicale s'inscrit pleinement dans les chantiers stratégiques engagés par le Maroc pour moderniser son système de santé, conformément aux Hautes Orientations Royales de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, visant la réforme du secteur de la santé, le renforcement de la protection sociale et l'amélioration de la qualité des services offerts aux citoyens.

Elle a mis en avant le fait que la modernisation du système de santé ne relève plus exclusivement de la responsabilité des institutions publiques, mais nécessite désormais une implication effective du secteur privé et de l'ensemble des acteurs économiques et scientifiques, à travers l'investissement dans la technologie et l'innovation, le transfert de compétences et la mise à disposition d'équipements et de solutions médicales de pointe adaptés aux exigences actuelles.

Elle a également mis l'accent sur l'importance du partenariat avec le fabricant DYMIND, qui ouvre de nouvelles perspectives pour le développement des technologies de numération formule sanguine automatisée et l'intégration de paramètres analytiques avancés dans la pratique quotidienne des laboratoires. Ces solutions permettent d'affiner l'interprétation des résultats et de fournir des données biologiques plus approfondies, contribuant ainsi à l'amélioration de la qualité du diagnostic.

De son côté, le Dr Baha Eddine Benjelloun, président du Regroupement économique des biologistes du Maroc (REBM), a souligné l'importance de fédérer les efforts des professionnels et de renforcer la coordination entre les différents intervenants afin d'accompagner les évolutions que connaît le secteur de la biologie médicale. Il a estimé que la conjoncture actuelle impose une ouverture accrue aux nouvelles technologies et une modernisation des méthodes de travail au sein des laboratoires marocains.

Il a rappelé que les laboratoires médicaux constituent un maillon essentiel du système de santé, compte tenu de leur rôle dans le diagnostic, le dépistage précoce des maladies et la production des données indispensables à la pratique médicale. A ce titre, la modernisation de leurs équipements et le développement de leurs outils de travail représentent une nécessité pour améliorer la qualité des services de santé.

Le président du REBM a également affirmé que le partenariat avec PROMALAB s'inscrit dans une démarche visant à multiplier les initiatives permettant aux professionnels de s'approprier les dernières avancées scientifiques et technologiques, à faire connaître les solutions innovantes offertes par l'intelligence artificielle dans le domaine des analyses médicales et à renforcer les capacités des laboratoires nationaux ainsi que leurs performances.

Baha Eddine Benjelloun a, par ailleurs, insisté sur la nécessité d'accompagner l'intégration de l'intelligence artificielle dans la biologie médicale par des investissements dans les compétences humaines, la recherche scientifique et le partage d'expertises. L'objectif étant de tirer pleinement profit de ces technologies, tout en préservant le rôle central de l'expertise professionnelle des biologistes dans l'analyse et l'interprétation des résultats.

Sur le plan scientifique, la rencontre a été marquée par une intervention du Pr Hicham Yahyaoui, qui a partagé avec les participants son expérience scientifique et professionnelle concernant les évolutions des techniques de numération formule sanguine. Il a notamment mis en évidence la valeur clinique des paramètres avancés et les possibilités offertes par les technologies modernes pour affiner l'analyse biologique et renforcer la précision du diagnostic.