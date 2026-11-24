L'équipe du Maroc de football des moins de 17 ans et son homologue chinoise se sont neutralisées (2-2), en match de la 2e journée du groupe H de la Coupe du monde de la catégorie (Qatar 2026), disputé lundi au terrain N°2 de l'Aspire Zone à Doha.

Au coup d'envoi de la rencontre, la sélection chinoise a surpris son homologue marocaine par un but précoce signé Zhao Songyuan dès la 2e minute de jeu. Cette réalisation a poussé les Lionceaux de l'Atlas à presser haut pour tenter de revenir au score par le biais de Ismail El Aoud (9e, 12e), Nassim Laarej (17e) et Imran Talai (26e), face à des joueurs chinois qui ont formé un bloc défensif compact.

Lors de cette première période, les Lionceaux de l'Atlas ont manqué de solutions offensives et ont cédé les espaces de jeu, permettant ainsi à l'équipe chinoise d'être mobile et dynamique sur tous les compartiments, ce qui a donné du fil à retordre à la ligne défensive marocaine.

De retour des vestiaires, les protégés de Ahmed Kantari ont tenté de revenir au score par le biais de Ismail El Aoud (50e), avant d'encaisser un deuxième but inscrit par Zhao Songyuan, auteur d'un doublé (57e). Ziyad Baha a réussi à réduire l'écart pour les Lionceaux de l'Atlas en transformant un penalty (64e).

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Le pressing constant des hommes de Ahmed Kantari sur la ligne défensive de la Chine leur a permis d'égaliser grâce à un but signé Rami Lougmani (90+9e). Dans l'autre match de ce groupe, disputé plus tôt, l'Espagne a poinçonné son billet pour les 16es de finale en dominant les Îles Fidji sur le score de 15 buts à 0.

A l'issue de la 2e journée de ce groupe, l'Espagne occupe la 1ère place avec 6 unités, devant le Maroc, 2e avec 4 points, la Chine (1 pt) et les Îles Fidji (0 pt). Lors de la 3e et dernière journée du groupe H, le Maroc sera opposé à l'Espagne, jeudi, au terrain N°2 de l'Aspire Zone.