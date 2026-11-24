La ministre déléguée chargée de la Réforme de l'Administration, Aïcha Guellaa a tenu, lundi à Marrakech, une réunion avec le président de l'Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption (INPPLC), Mohamed Benalilou, axée sur les perspectives de renforcement de la coopération et de la coordination entre le ministère et l'Instance.

Cette réunion, tenue en marge des travaux de la Rencontre africaine sur la probité et la lutte contre la corruption, organisée par l'INPPLC en partenariat avec le Partenariat pour un gouvernement ouvert (PGO), a été l'occasion d'échanger les points de vue sur plusieurs questions d'intérêt commun, au regard de la convergence des objectifs poursuivis par les deux parties en matière de promotion de la probité et de la transparence et d'amélioration de la gouvernance publique.

Elle a également permis d'examiner les possibilités de développement de l'action commune, particulièrement en ce qui concerne le renforcement de la dimension préventive dans les processus de réforme administrative et la consolidation des principes de probité dans la gestion des services publics, de manière à contribuer à l'amélioration de la qualité des prestations et au renforcement de la confiance des usagers dans l'administration.

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Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la volonté des deux parties de consolider leurs relations de coopération et de renforcer la complémentarité entre les politiques publiques visant la modernisation de l'administration et les efforts nationaux de prévention et de lutte contre la corruption, faisant ainsi de la probité et de la transparence deux piliers fondamentaux de la réforme et de l'amélioration de l'efficacité de l'action publique.

La rencontre africaine sur la probité et la lutte contre la corruption vise à promouvoir l'ouverture des institutions africaines chargées de la probité et de la lutte contre la corruption, à consolider la transparence et le droit d'accès à l'information, ainsi qu'à encourager la participation et la reddition des comptes.

Cette rencontre ambitionne également de renforcer les capacités des organisations et instances africaines oeuvrant dans les domaines de la probité et de la lutte contre la corruption à tirer profit des principes et des outils des institutions ouvertes, en vue d'accroître l'efficacité des efforts déployés en matière de prévention et de lutte contre la corruption.

Elle réunit des instances et commissions africaines chargées de la probité et de la lutte contre la corruption, des représentants du Partenariat pour un gouvernement ouvert, des partenaires techniques et des acteurs de la société civile, ainsi que des intervenants disposant d'une expertise dans les domaines de la probité, de la lutte contre la corruption, de la transparence, de la reddition des comptes et de la participation.