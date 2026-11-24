Les équipes de contrôle relevant du commissariat régional au tourisme de Kébili ont intensifié leurs visites de terrain auprès des établissements d'hébergement, des campements et des restaurants touristiques afin de s'assurer de la qualité des prestations offertes et du respect des normes d'hygiène et de sécurité.

Cette mobilisation intervient à l'approche de la 58e édition du Festival international du Sahara de Douz et dans un contexte marqué par un afflux de touristes tunisiens et étrangers dans la région, a indiqué le commissaire régional au tourisme, Yasser Souf.

Il a précisé que les équipes d'inspection multiplient, durant cette période, leurs visites périodiques dans les différentes unités touristiques de la région, qui connaît actuellement le pic de sa saison touristique.

La région enregistre, en effet, une affluence croissante de visiteurs venus de Tunisie et de l'étranger, aussi bien pour prendre part aux différents rallyes internationaux que pour assister aux manifestations culturelles prévues dans la région au cours des prochaines semaines, notamment la 58e édition du Festival international du Sahara de Douz, programmée du 23 au 26 décembre prochain, ainsi qu'aux festivités du Nouvel An.

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Ces opérations de contrôle visent également à surveiller les tarifs pratiqués et à veiller à ce qu'ils demeurent accessibles aux touristes tunisiens, a souligné Souf.

Par ailleurs, les services régionaux du tourisme ont enregistré plusieurs intentions d'investissement dans le secteur, à même de donner lieu à la réalisation de projets d'envergure.

Ces investissements devraient permettre d'accroître la capacité globale d'hébergement de la région de 10 à 20% au cours des prochaines années, renforçant ainsi les infrastructures touristiques et leur capacité à répondre à une demande croissante, particulièrement lors des grandes manifestations.