La hausse des températures, supérieures aux moyennes saisonnières, et la survenue d'épisodes caniculaires prolongés durant l'été dernier ont entraîné une utilisation excessive des climatiseurs dans les ménages et une hausse inédite de la consommation d'électricité, mettant sous pression les centrales et les turbines de production électrique du pays.

Face au risque de blackout et en raison des pics de consommation enregistrés durant les journées de forte chaleur, qui ont dépassé les capacités de production disponibles, la STEG a été contrainte de procéder à des délestages quotidiens, avec des répercussions importantes sur l'activité de nombreux secteurs et filières économiques.

Intervenant à la radio, le doyen des ingénieurs, Mohsen Gharsi, a expliqué qu'au cours de l'été dernier, le déficit énergétique s'est élevé à 2 000 MW, exprimant l'espoir que le scénario de l'été 2026 ne se répète pas l'année prochaine.

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La crise passée, l'OIT est passée à l'action et a présenté une feuille de route énergétique comportant plusieurs recommandations afin d'aider l'État à mettre en place les mesures nécessaires pour éviter que les délestages quotidiens ne se reproduisent avec la même fréquence durant l'été prochain.

« Nous avons montré, en nous basant sur les chiffres, que l'été 2027 pourrait être moins éprouvant que l'été 2026 en termes de coupures d'électricité, mais à condition de s'y prendre à l'avance », a souligné le doyen de l'OIT.

Selon Mohsen Gharsi, l'une des mesures à adopter consisterait à lancer des opérations de maintenance des équipements du réseau de production d'électricité. Ces interventions permettraient de récupérer 1 000 MW grâce à la remise en état et au fonctionnement d'équipements actuellement non opérationnels.

« Avec nos propres moyens et ceux de la STEG, nous pouvons, avec les mêmes conditions climatiques et les mêmes températures observées l'été dernier, limiter le nombre de coupures d'électricité », a-t-il affirmé.

Rappelons que le PDG de la STEG, Fayçal Trifa, avait annoncé, le 19 novembre dernier, plusieurs projets destinés à sécuriser la production d'électricité, notamment en cas de pics de consommation durant les périodes de forte chaleur.

Ce programme prévoit notamment l'installation de batteries de stockage d'une puissance de 300 MW, ainsi que la mise en place de petites centrales de production électrique fonctionnant au gaz, qui devraient fournir une capacité supplémentaire de 200 MW, dans le cadre du renforcement de l'approvisionnement électrique pour l'été 2027.

Quant à l'énergie solaire, le programme d'autoproduction devrait permettre de mobiliser 300 MW supplémentaires, dont 100 MW devrait être disponible dès février 2027.

Enfin, les mesures destinées à sécuriser l'approvisionnement en électricité durant l'été prévoient l'installation d'une troisième turbine à gaz la centrale électrique de Borj El Amri, dont la mise en exploitation est prévue pour l'été 2027 et qui devrait permettre de produire 300 MW supplémentaires.

Une campagne de sensibilisation est également prévue par la STEG afin d'inciter les citoyens à éviter l'utilisation simultanée de plusieurs appareils électroménagers énergivores durant les heures de pointe, notamment entre le début et la fin de l'après-midi, période marquée par une forte consommation d'électricité, due notamment à l'usage des climatiseurs.