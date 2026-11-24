L'adhésion des universités publiques tunisiennes à l'Union des Universités Arabes ainsi que les moyens de renforcer la coopération académique et scientifique commune ont été au centre d'une réunion tenue, récemment, entre le président de l'Université de Tunis El Manar (UTM), membre du Conseil exécutif de l'Union des universités arabes et président de la Conférence des recteurs des universités tunisiennes, Moez Chafra, et le secrétaire général de l'Union des universités arabes, Amr Ezzat Salama.

Selon un communiqué publié lundi par l'UTM, les deux responsables ont également discuté des préparatifs logistiques de la 23e réunion annuelle des institutions de l'Union des universités arabes, prévue les 28 et 29 janvier 2027 en Tunisie et conjointement accueillie par l'UTM et l'Université libyenne ouverte.

À cette occasion, le secrétaire général de l'Union des universités arabes a salué le rayonnement scientifique de l'Université de Tunis El Manar, saluant ses efforts en faveur d'une complémentarité entre les établissements d'enseignement supérieur arabes et du renforcement des partenariats entre les universités membres.

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La rencontre s'est déroulée en présence des deux vice-présidentes de l'université, Nesrine Zoghlami et Asma Gati, des doyens des Facultés des sciences de Tunis et des sciences économiques et de gestion de Tunis, ainsi que de plusieurs membres du conseil de l'université et de cadres académiques et administratifs.

Visite à l'Université de Jendouba

Par ailleurs et en marge de sa visite en Tunisie, la commission de l'Union des universités arabes, présidée par son secrétaire général, Amr Ezzat Salama, a effectué une visite à l'Université de Jendouba afin de s'informer sur ses programmes d'enseignement et de recherche, ses infrastructures.

Selon un communiqué de l'Union, cette visite intervient dans le cadre de l'évaluation de la demande d'adhésion de l'Université de Jendouba à l'Union des universités arabes.

La visite a permis à la commission de prendre connaissance des structures, des spécialités, des programmes, des partenariats et des réalisations de l'Université de Jendouba, ainsi que de ses équipements et de son environnement académique et scientifique.

La délégation s'est également rendue à l'Institut supérieur de biotechnologie de Béja, relevant de l'université, pour découvrir ses spécialités et son rôle académique. Les échanges ont, par ailleurs, porté sur les défis de l'enseignement supérieur, l'amélioration de la qualité des performances académiques et institutionnelles et le renforcement des partenariats, de la coopération et de la mobilité universitaire entre les établissements arabes.

Accompagnée du président de l'UTM et du président de l'Université libyenne ouverte, Abou al Kacem Chlouf, la délégation de l'Union des universités arabes a été accueillie par le président de l'Université de Jendouba, Hichem Sebai, et de plusieurs responsables académiques.