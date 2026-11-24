Le gouvernement a retiré de l'ordre du jour de l'Assemblée nationale le projet de loi sur les communications électroniques et les infrastructures numériques.

Le gouvernement a retiré le projet de loi de l'ordre du jour après son examen en commission. À la suite des amendements apportés au texte, l'Exécutif estime que plusieurs dispositions doivent encore être revues, notamment pour renforcer la libre concurrence et préciser le cadre juridique du secteur. Dans un communiqué du 13 novembre, la Primature précise l'objectif poursuivi, qui est « d'instaurer un environnement juridique et administratif profitable à tous les acteurs, qui protège les intérêts des consommateurs et favorise le développement du secteur des télécommunications à Madagascar ».

Le texte a été retiré de l'ordre du jour en même temps que celui sur la cybercriminalité. Ce retrait suscite des inquiétudes chez les partisans de la réforme. « On dit que le projet de loi sur Internet et le numérique a été retiré au niveau de l'Assemblée nationale. Nous espérons que cela a été fait afin d'en améliorer davantage le contenu. Il est toutefois urgent que ce projet de loi soit soumis à nouveau à l'examen de l'Assemblée nationale, car il constitue l'un des piliers du développement économique », déclare Jonah Andrianantoanina, économiste et membre fondateur du Cercle de réflexion des économistes.

Dans une publication sur les réseaux sociaux, Clarisse Manjary, députée élue à Ivohibe et présidente de la commission du développement numérique, confirme que le gouvernement a retiré le texte après son examen en commission le 2 novembre.

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Suppression des droits exclusifs

Elle indique que le projet de loi reviendra devant l'Assemblée nationale à une date ultérieure. Selon elle, le caractère technique et stratégique du texte justifie de consacrer davantage de temps à son examen. Sur le site officiel de l'Assemblée nationale, le projet de loi n° 040/2026 figure toujours sous le statut « Dépôt officiel ».

Lors d'une réunion avec le ministre des Télécommunications et les directeurs des affaires juridiques, le Premier ministre a insisté sur la nécessité d'améliorer le texte « afin de mettre en place un cadre juridique clair et efficace, garantissant une concurrence libre et loyale entre les opérateurs, ainsi qu'un organe de régulation efficace, transparent et impartial », rapporte la Primature.

Déposé à l'Assemblée nationale le 28 août, le projet de loi vise à moderniser le cadre réglementaire d'un secteur toujours régi par une loi de 2005. Il prévoit notamment la suppression des droits exclusifs et des obstacles à l'entrée de nouveaux investisseurs, ainsi que l'application de règles équitables à l'ensemble des acteurs.

« Si le projet de loi n'est pas réexaminé par les députés, les réformes attendues par les utilisateurs d'Internet et les entreprises risquent également d'être retardées », prévient Jonah Andrianantoanina. « La modernisation de la législation actuelle est donc urgente, car elle date de 2005, à une époque où les utilisateurs d'Internet étaient encore peu nombreux, où les smartphones tels que nous les utilisons aujourd'hui n'existaient pas encore et où le mobile money n'était pas encore présent», ajoute-t-il.

Selon les estimations de la GSMA datant de fin octobre, les réformes du numérique pourraient accroître le produit intérieur brut (PIB) de 4 100 milliards d'ariary d'ici à 2031, soit une hausse de 3,3 %. Elles pourraient aussi avoir des retombées sur environ 330 000 emplois. L'agriculture figure parmi les secteurs qui pourraient en bénéficier le plus, grâce à un meilleur accès aux informations météorologiques, agricoles et commerciales. En zone rurale, un tiers de la population vit encore hors des zones couvertes par la 4G. Pour étendre cette couverture, le partage des réseaux, la modernisation du Fonds de développement des communications électroniques (FDC) et la transparence de sa gestion sont jugés nécessaires.