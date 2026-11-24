L'équipe malgache a validé son ticket pour les demi-finales du championnat du monde de pétanque, hier, en Thaïlande. La Grande Île s'est imposée dans la souffrance contre le Sénégal en quarts de finale.

À deux marches du sommet. Madagascar a composté son ticket pour les demi-finales de la 52e édition du championnat du monde de pétanque en triplette, hier, à l'université de Khon Kaen, en Thaïlande. En quarts de finale, le quatuor malgache composé d'Olivier Rakotomanana, dit « Liva », Faralahy Urbain Joseph Ramanantiaray, alias « Baloty », Tendry Fitia Fanjamanovofifaliana et Lova Satamandimby Rakotoarisoa a écarté, au bout du suspense, en douze mènes, l'équipe sénégalaise de Fara N'Diaye par 13-12. Les protégés du coach Hery Ratsimba ont été malmenés durant la rencontre, qui a duré 2 h 20.

Tendry, qui a remplacé Liva à la quatrième mène, a gaspillé ses boules en pointe aux cinquième et sixième mènes. Le trio Fara-Sene-Kane a, de son côté, raté au moins quatre gagnes à partir de la septième mène. Sene a manqué à deux reprises ses tirs pour cinq, alors que l'équipe avait déjà deux boules sur le tapis. Madagascar a su recoller les morceaux grâce aux carreaux spectaculaires répétés de Lova lors des quatre dernières mènes.

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Tout près du but

La triplette malgache a ainsi confirmé sa supériorité sur le Sénégal après sa victoire 13-6 lors du quatrième tour des qualifications, dimanche, face à cette même sélection.

En huitièmes de finale, Lova, Baloty et Liva se sont imposés sans trop forcer, sur le score fleuve de 13-0 face à la formation algérienne, en seulement cinq mènes et 45 minutes de jeu. Madagascar affrontera ce matin le Burkina Faso en demi-finale. Les Burkinabés ont surpris les Ivoiriens en quart de finale, alors que la Côte d'Ivoire était la seule nation à avoir réalisé un parcours sans défaite jusque-là. Elle s'était hissée à la première place du classement devant la Thaïlande, la France, le Sénégal et Madagascar, après les cinq tours qualificatifs, enregistrant cinq victoires en autant de parties. Repêché du cadrage, le Burkina Faso a écarté la Mauritanie en huitièmes de finale (13-8).

L'autre demi-finale opposera la Thaïlande à la France. La sélection hôte a, elle aussi, frôlé l'élimination en quart de finale. La Thaïlande a réalisé une remontée impressionnante après avoir été menée 0-6 par les Comores. L'équipe de France a validé son billet pour le dernier carré en battant la Belgique en quart de finale.

Les demi-finales du championnat du monde et de la Coupe des nations se disputeront ce matin à l'université de Khon Kaen. La finale du championnat du monde est prévue en début d'après-midi. Les successeurs des Italiens emmenés par Diego Rizzi seront ainsi connus cet après-midi. Serge Rasanda Légende : L'équipe malgache entourée du coach Hery Ratsimba et du directeur technique national Juan Éric Rakotondralambo.