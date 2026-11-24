L'extension du Grand Antananarivo soulève une question qui concerne autant l'aménagement de la ville que le quotidien de ses habitants : comment encadrer les remblais sans aggraver les difficultés liées aux inondations ?

La circulation de camions transportant de la terre, observée récemment dans plusieurs secteurs, a ravivé les interrogations des riverains sur les conditions de réalisation de ces opérations.

Derrière ces mouvements, les préoccupations portent sur l'occupation des sols, l'écoulement des eaux et les responsabilités dans le suivi des travaux. Pour les habitants, le sujet n'est pas uniquement lié à l'évolution du paysage urbain. Il touche aussi leurs activités et leur environnement immédiat. Elisabeth Rasoabe, cultivatrice, signale des difficultés liées à l'écoulement des eaux qui affecteraient des parcelles rizicoles. À Ambohijanaka, Jean-Claude Rakotobe évoque également des problèmes d'évacuation des eaux. Ces témoignages rendent compte des inquiétudes exprimées sur le terrain. Ils ne suffisent toutefois pas à établir que les remblais sont à l'origine de chaque problème signalé.

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La question mérite d'être examinée à l'échelle de l'aménagement. Un terrain remblayé ne constitue pas une opération isolée de son environnement. Les conditions d'écoulement des eaux, la configuration des terrains voisins et les dispositifs d'assainissement font partie des éléments à prendre en compte.

Dans une agglomération régulièrement confrontée aux difficultés liées aux pluies, la planification des espaces ne peut donc être dissociée de la prévention des inondations. Le cadre réglementaire a toutefois évolué. Après une période d'interdiction des nouveaux remblais et de suspension des travaux dans le Grand Antananarivo, une nouvelle procédure d'autorisation a été instaurée en 2026. Le remblayage n'est donc plus systématiquement interdit, mais reste soumis à une autorisation préalable du ministère chargé de l'Aménagement du territoire.

Les zones inondables, marécageuses et non constructibles demeurent exclues de ces opérations. Les terrains secs et constructibles peuvent, en revanche, être concernés, sous réserve d'une évaluation technique préalable. L'examen des demandes fait intervenir une commission réunissant plusieurs administrations, notamment celles chargées de l'Aménagement du territoire, des Travaux publics, de l'Eau et de l'Assainissement et de l'Environnement, ainsi que les collectivités concernées.

Sanctions

L'APIPA intervient dans ce dispositif pour l'instruction technique et la coordination. Les vérifications portent notamment sur les conditions d'assainissement, les systèmes d'évacuation des eaux et les éventuelles conséquences sur les terrains environnants. La décision finale revient au ministère compétent. Les communes ne sont donc pas habilitées à délivrer elles-mêmes les autorisations de remblayage. Le président de la délégation spéciale de la Commune urbaine d'Antananarivo, Feno Ralambomanana, précise que la commune ne délivre pas les autorisations de remblayage. Celles-ci relèvent du ministère compétent, à travers le dispositif impliquant l'Autorité pour la protection contre les inondations de la plaine d'Antananarivo (APIPA). Il invite par ailleurs les habitants à signaler les cas qui leur paraissent suspects.

Cette précision rappelle que les responsabilités liées aux remblais ne se limitent pas à une seule institution. Le contrôle concerne également le transport de terre. Les chauffeurs et propriétaires de camions doivent respecter les formalités requises, notamment l'inscription auprès de l'APIPA et la détention d'un permis de transport. Le non-respect de ces obligations peut entraîner des sanctions, parmi lesquelles la mise en fourrière des véhicules, l'arrêt des travaux et des amendes.

En juillet 2026, la présidence de la Refondation a d'ailleurs rappelé ces exigences après des opérations de remblayage signalées du côté du By-pass. Ces dispositions soulèvent aussi la question de la surveillance effective des mouvements de camions et des chantiers, notamment lorsque les opérations se déroulent à des heures où les contrôles sont plus difficiles. Pour l'expert en urbanisme Mahefa Reboza, l'organisation de la ville doit reposer sur des règles claires et leur application dans la durée.

Il estime que les espaces réservés à la circulation, au commerce et aux autres activités doivent être mieux définis. La planification doit également tenir compte de la croissance de la population et de l'évolution des besoins urbains. Autrement dit, l'aménagement ne peut se construire au fil des seules initiatives individuelles ou des besoins immédiats. Le Programme intégré d'assainissement d'Antananarivo, phase II (PIAA2), s'inscrit dans les efforts engagés pour améliorer la gestion des eaux dans la capitale. Lancé en avril 2026 avec l'appui de l'Agence française de développement, de l'Union européenne et de l'État malgache, il prévoit notamment la réhabilitation et le renforcement des canaux d'évacuation, ainsi que des dispositifs destinés à améliorer durablement l'assainissement.