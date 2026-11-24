Les auditions des parties civiles dans l'affaire de l'intoxication collective survenue lors d'une fête d'anniversaire à Ambohimalaza continuent de faire émerger des interrogations.

Entre les témoignages des familles endeuillées, les images de vidéosurveillance, les demandes d'indemnisation et les conditions de prise en charge des victimes, plusieurs points restent au centre des débats devant le tribunal.

La diffusion d'une longue séquence enregistrée par les caméras de surveillance a marqué les dernières audiences. Interrogée par le ministère public sur ces images, Fenohasina a notamment dû expliquer pourquoi elle n'apparaissait pas en train de manger pendant la fête. Le parquet lui a également demandé comment elle avait pu survivre alors que plusieurs autres participants avaient perdu la vie. Elle a répondu que chaque organisme pouvait réagir différemment face à une même substance. Ses explications n'ont toutefois pas convaincu le ministère public, qui l'a également questionnée sur son absence parmi les parties civiles, alors qu'elle affirme vouloir connaître la vérité.

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Les témoignages des familles ont, par ailleurs, soulevé des interrogations sur la prise en charge médicale des victimes. La mère de Nombana et d'Onja a affirmé que des membres du personnel médical avaient pris son téléphone à l'hôpital pour récupérer des photos de ses enfants malades, avant de lui demander de les supprimer. Elle a également évoqué un antidote qui aurait été promis à Nombana, mais qui ne serait jamais arrivé, malgré une attente d'un mois.

Voyage aux États-Unis

De leur côté, les parents de Tony ont indiqué ne pas avoir reçu de document hospitalier précisant les causes du décès de leur fils, après son admission au centre hospitalier Joseph-Ravoahangy-Andrianavalona. Selon leur témoignage, il aurait consommé du pâté, des nems, des brochettes et du jus lors de la fête. La mère de Nombana et d'Onja a également raconté que Fenohasina aurait fait goûter du punch à sa fille avant que d'autres jeunes n'en consomment. Elle a rapporté les propos de Fenohasina concernant un projet de voyage aux États-Unis et une personne qui financerait ses dépenses. Elle affirme aussi avoir aperçu cette dernière à l'hôpital avec une seule perfusion, qu'elle aurait demandé de retirer en présence d'un homme.

D'autres témoignages sont venus renforcer les demandes d'éclaircissement. Mampionona, une survivante soignée à Maurice, a rapporté que Deborah, Miss Analamanga, lui aurait confié avoir entendu une femme prononcer les mots « mission accomplie ».

Elle précise toutefois ne disposer d'aucune preuve matérielle de ces propos. Face à ces zones d'ombre, Fitahiana Ratefy, toujours en soins après le drame, réclame de nouvelles analyses des substances impliquées, l'examen des téléphones des personnes mises en cause ainsi que l'audition des professionnels de santé ayant pris en charge les victimes.

La publication des images recueillies par la gendarmerie figure également parmi les demandes exprimées par les familles. Sur le plan des indemnisations, les prétentions financières varient selon les préjudices invoqués. La mère de Steffy, décédée alors qu'elle était enceinte, réclame 100 millions d'ariary. L'avocat de la famille de Nombana et d'Onja demande, quant à lui, 300 millions d'ariary. Les parents de Tony ont déjà annoncé une demande de 200 millions d'ariary.

Au-delà des montants, les familles décrivent la perte de proches qui occupaient une place essentielle dans leur vie. Enfin, l'avocat de Mendrika Lavorary a renouvelé sa demande de mise en liberté provisoire pour des raisons humanitaires. Son enfant, âgé d'à peine quinze jours, souffrirait de difficultés respiratoires et serait hospitalisé au HOMI. Selon Koloina Razafindranaivo, cette situation serait liée à la mauvaise qualité de l'air dans la prison où Mendrika était détenue. La demande reste en attente d'examen par le tribunal, après l'audition des parties civiles.

Alors que 36 personnes ont perdu la vie dans ce drame, les familles attendent désormais des réponses précises sur les circonstances de l'intoxication, les responsabilités éventuelles et les défaillances qu'elles dénoncent dans la prise en charge médicale.

Au-delà des indemnisations, leur principale attente reste l'établissement de la vérité.