Le système de santé malgache peine à disposer des ressources humaines nécessaires pour répondre aux besoins de la population. Les zones rurales sont les premières touchées par cette pénurie.

Les médecins se font de plus en plus rares dans les centres de santé de base (CSB).

Dans le district d'Atsimondrano, quatre des vingt-six centres ne disposent plus de médecins. « Ils sont désormais gérés par des paramédicaux », indique une source proche du dossier. La commune d'Ambohijoky Antanetikely vient notamment de perdre son médecin, parti à la retraite il y a une semaine. Aucun remplaçant n'a été affecté jusqu'à présent. « C'est une sage-femme qui assure son intérim», témoigne un élu de cette commune. Cette situation locale reflète une difficulté plus générale à l'échelle nationale. Madagascar fait face à un déficit estimé à près de 30 000 professionnels de santé. Ce chiffre ressort de l'Analyse du marché du travail dans le secteur de la santé (AMTS), conduite entre 2024 et 2026, selon une publication de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) diffusée la semaine dernière. L'OMS souligne également plusieurs défis structurels liés aux ressources humaines dans le secteur de la santé. Le problème est particulièrement préoccupant dans les zones rurales.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon une source au sein du ministère de la Santé publique, près de 60 % des CSB situés en milieu rural seraient gérés par des bénévoles. Dans le district d'Ampanihy, seuls les centres de santé en ville disposent de médecins, tandis que les autres fonctionnent avec des paramédicaux. « Cette insuffisance de professionnels de santé pousse une partie de la population à se tourner vers les tradipraticiens », explique une autorité sanitaire.

Derrière cette pénurie se trouve notamment la faiblesse des capacités de recrutement de l'État. Au cours des cinq dernières années, seuls 800 postes budgétaires auraient été disponibles pour le ministère de la Santé publique. Durant la même période, près de 4 000 professionnels de santé sont partis à la retraite. Le renouvellement des effectifs reste ainsi largement inférieur aux départs enregistrés.

Légère progression

Pour le Dr Abel Ranaivoson, représentant du syndicat des médecins, le problème ne réside pas uniquement dans le nombre de professionnels formés, mais également dans l'incapacité de l'État à les recruter. « Les paramédicaux formés sont nombreux, mais ils ne sont pas recrutés. L'État n'a pas de capacité de recrutement », déplore-t-il. Cette difficulté est étroitement liée au financement du secteur. Selon le projet de loi de finances (PLF) 2027, la part du budget de l'État consacrée à la santé s'établirait à 5,72 %, soit 1 059 milliards d'ariary sur un budget total de 18 508 milliards d'ariary. Une légère progression par rapport aux quelque 5,4 % inscrits dans le PLF 2026. « Cette évolution n'est pas conséquente », affirme une source au sein du ministère de la Santé publique.

« Ce budget reste loin de l'engagement d'Abuja, qui fixe aux États africains l'objectif de consacrer au moins 15 % de leur budget national à la santé», poursuit la source.

L'augmentation de cette enveloppe ne garantit donc pas, à elle seule, un renforcement des effectifs. « La balle est désormais dans le camp des parlementaires. Aucun recrutement ne peut être effectué sans leur approbation », souligne une source au sein du ministère de la Santé publique. À cette difficulté de recrutement s'ajoute le manque d'attractivité des carrières médicales dans le pays. Les conditions de rémunération incitent certains professionnels à chercher de meilleures perspectives à l'étranger. « Les médecins quittent Madagascar pour des salaires plus attrayants. Les fonctionnaires malgaches, même les hauts responsables, sont sous-payés », estime le Dr Abel Ranaivoson.

Un chirurgien exerçant à Madagascar témoigne percevoir environ 1,1 million d'ariary par mois. À titre de comparaison, un médecin malgache exerçant en France indique pouvoir gagner entre 5 000 et 10 000 euros par mois, auxquels s'ajouteraient 250 euros par garde. Un écart de rémunération qui contribue à rendre l'exercice de la médecine à l'étranger plus attractif. Cette fuite des compétences accentue les difficultés d'un système déjà confronté à des effectifs insuffisants. Cette pénurie de personnel se traduit concrètement par des difficultés d'accès aux soins pour des milliers de personnes.

« Investir dans les personnels de santé, c'est renforcer durablement le système de santé et rapprocher Madagascar de la couverture sanitaire universelle, sans laisser personne de côté », rappelle l'OMS.