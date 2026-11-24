La rumeur sur un vent de fronde qui se lève à l'Assemblée nationale se confirme. Le président de cette institution est la cible d'une tentative de destitution.

Destitution. Ce mot revient à nouveau dans l'actualité de l'Assemblée nationale. Il se chuchotait depuis quelques jours, sans que rien de concret ne se fasse. Toutefois, la situation a brusquement évolué, hier.

Dès le début de la journée, l'information selon laquelle des députés organisaient une collecte de signatures, à la Chambre basse, a fait le tour des rédactions. Elle a ensuite été reprise sur les réseaux sociaux. L'objet de la démarche : « une destitution du bureau permanent ». Au départ, il était indiqué qu'une partie des membres de l'équipe au perchoir de l'institution de Tsimbazaza était visée. Toutefois, en fin de journée, l'information s'est précisée. La principale cible de l'initiative est Siteny Randrianasoloniaiko, président de l'Assemblée nationale.

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Des membres du bureau permanent, des vice-présidents notamment, seraient aux manettes de cette fronde lancée contre l'homme fort de Tsimbazaza. « Il y a eu plusieurs fautes qui se sont succédé », confie, dans une réponse laconique, un membre du bureau permanent contacté, quant aux griefs contre l'homme au perchoir. Selon le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, « outre le vice-président pour l'opposition parlementaire, les membres du bureau permanent peuvent être démis de leurs fonctions respectives en tant que membres du bureau permanent pour motif grave par un vote des deux tiers des députés ».

Le concept de « motif grave » indiqué comme pouvant servir de déclencheur d'une procédure de destitution n'est cependant pas précisé. Néanmoins, le texte compte le président de l'institution parmi les membres du bureau permanent de l'institution. Les députés ont été discrets sur le sujet durant la journée d'hier. Certains se sont restreints à de brefs messages pour confirmer l'information. Contacté, Siteny Randrianasoloniaiko n'a pas pu être joint non plus. En déplacement à l'étranger, vendredi, ce dernier serait rentré précipitamment en raison de la procédure de destitution que des députés enclenchent.

Nouvelle force politique

Une réunion à huis clos s'est tenue jusqu'au bout de la nuit, hier. Les signataires de l'initiative de destitution auraient poussé pour passer au vote séance tenante, ou du moins pour qu'il soit inscrit à l'ordre du jour de la prochaine séance plénière de l'institution. Jusqu'à cette heure, cependant, il n'y a pas eu de dénouement de la procédure initiée contre le bureau permanent, ou plus précisément contre le président Randrianasoloniaiko.

Ce soubresaut qui secoue la Chambre basse intervient alors que le projet de loi de finances 2027 y est en cours d'étude et devrait passer aux débats et au vote en séance plénière dans les prochains jours. Ce texte, dont certaines dispositions, notamment celles impliquant une hausse de la taxe sur le gazole, font l'objet d'âpres négociations avec le Fonds monétaire international (FMI), est au coeur des discussions. L'exécutif mène en effet un lobbying pour faire fléchir la position de l'institution de Bretton Woods sur ce point en particulier, afin d'éviter une hausse des prix à la pompe. Une démarche à laquelle il associe l'Assemblée nationale.

Le vent de fronde qui se lève à Tsimbazaza pourrait également être une conséquence de la nouvelle configuration des forces politiques au sein de cette institution. Dominé de la tête et des épaules par le groupe « Isika rehetra miaraka amin'i Andry Rajoelina » (Irmar), au départ, l'échiquier à Tsimbazaza a changé de visage après la chute de l'ancien président de la République. La coalition politique de fait qui a découlé de la crise de septembre et octobre 2025, ainsi que les députés orange qui ont aussitôt retourné leur veste, ont porté Siteny Randrianasoloniaiko à la présidence de la Chambre basse, alors chef de l'opposition parlementaire à l'époque.

Depuis quelques mois pourtant, les députés Irmar qui se sont désolidarisés du camp orange et les députés indépendants se sont rassemblés sous les couleurs de la plateforme politique VFM ou « Vondron'ny fihavaozan'i Madagasikara ». Cette entité affirme regrouper plus de cent députés sur les cent soixante-trois que compte l'institution. Bien que la VFM ne soit pas un groupe parlementaire, elle représente néanmoins le principal courant politique représenté à Tsimbazaza.