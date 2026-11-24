Un réseau présumé de six cambrioleurs de véhicules vient d'être démantelé par la Police nationale à Antsiranana. Douze batteries et huit autoradios, issus de leurs activités présumées, ont été retrouvés à leur domicile.

La recrudescence des vols à la roulotte dans la ville d'Antsiranana vient de connaître un coup d'arrêt. Six individus, dont deux femmes, soupçonnés d'être impliqués dans une série de vols et d'effractions de véhicules en stationnement, ont été interpellés par la Police nationale. Une importante quantité de matériel volé a également été découverte lors des perquisitions.

Depuis plusieurs semaines, les plaintes de propriétaires de véhicules se multiplient dans la capitale du Nord. Sur les réseaux sociaux, les témoignages se succédaient : voitures fracturées, batteries et autoradios dérobés, sans oublier divers objets laissés à l'intérieur des véhicules. Et ce, alors même que les voitures étaient correctement verrouillées.

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Les faits se produisaient dans différents endroits de la ville : parkings réservés, bords de route, cours privées ou encore espaces de stationnement. Les malfaiteurs présumés opéraient à des heures variables, aussi bien en début de soirée qu'en pleine nuit ou au petit matin.

C'est finalement dans la matinée de jeudi dernier, vers 5 heures du matin, que l'affaire a connu un tournant. Alertés par un citoyen de bonne volonté, les policiers se sont rendus à l'église luthérienne (FLM) du fokontany Avenir, où deux véhicules venaient d'être fracturés. Les autoradios et les batteries avaient disparu.

En inspectant les lieux et leurs environs, les policiers ont repéré un homme de 36 ans transportant un sac. À la vue des forces de l'ordre, celui-ci a tenté de prendre la fuite, mais il a rapidement été rattrapé. Deux batteries se trouvaient à l'intérieur du sac.

Interrogé, le suspect est passé aux aveux et a dénoncé cinq autres personnes qu'il a présentées comme ses complices présumés. Ces dernières ont également été interpellées, portant à six le nombre de personnes arrêtées dans cette affaire.

Un butin conséquent retrouvé

Les perquisitions effectuées au domicile des suspects ont permis de mettre la main sur douze batteries de véhicules et huit autoradios, présumés provenir de vols. Les six personnes ont été conduites dans les locaux du commissariat pour les besoins de l'enquête, avant leur présentation devant le parquet.

Cette interpellation intervient dans un contexte marqué par la multiplication des vols à la roulotte à Antsiranana, qui suscitent une vive inquiétude chez les automobilistes. Le démantèlement de ce réseau présumé pourrait ainsi contribuer à mettre fin, pour le moment, à une série de méfaits qui empoisonnaient le quotidien des propriétaires de véhicules.

Un immense merci à l'OMC, à la Police nationale, aux enquêtrices et à l'enquêteur du commissariat central d'Antsiranana, à tous les informateurs, ainsi qu'au député qui a plaidé en faveur de la sécurité publique. « Nos remerciements à tous ceux qui ont plaidé en faveur de la sécurité publique. Le parcours du mal s'arrête ici », affirme Aristide Barthelemy Ravelonirina, l'une des victimes des vols à la roulotte.