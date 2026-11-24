La relance du transport ferroviaire pourrait constituer un levier important pour redynamiser les échanges commerciaux et soutenir l'économie nationale. À l'occasion d'une descente au sein de la société Madarail, ce 23 novembre 2026, le ministre des Transports, Andrianavalona Herizo Ramanambola, a annoncé la récupération progressive par l'État des biens immobiliers de l'entreprise, notamment ceux qui ont été mis en location par l'intermédiaire de Madarail Development.

Cette décision vise à remettre le patrimoine de Madarail et de l'ancien Réseau national des chemins de fer malagasy (RNCFM) sous le contrôle de l'entreprise. Des locations sont notamment soupçonnées d'être irrégulières. Une note ministérielle a déjà été publiée afin d'informer les occupants concernés. Les contrats jugés légaux seront toutefois examinés au cas par cas. Pour le ministre, ces biens doivent avant tout contribuer aux revenus de la société, plutôt que de profiter à des intérêts privés.

Au-delà de cette récupération patrimoniale, la relance de Madarail passe également par la réhabilitation des infrastructures. Les travaux concerneront progressivement les voies ferrées et les gares, avec un démarrage envisagé à partir de 2027. L'objectif est de remettre en service plusieurs lignes pour faciliter le déplacement des personnes et l'acheminement des marchandises.

Parmi les projets déjà préparés figure la liaison « Dia Tsara » entre Moramanga et Toamasina. La remise en service des lignes vers Manjakandriana et Anjeva est également à l'étude, notamment pour le transport de voyageurs. La société dispose actuellement de six locomotives, contre trois au moment du transfert de gestion à son conseil d'administration.

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Ces perspectives restent toutefois liées à l'assainissement de la situation financière de l'entreprise. Le président du conseil d'administration et le directeur général négocient actuellement avec les créanciers afin d'organiser le remboursement progressif des dettes. Plusieurs partenaires manifestent également leur intérêt pour des collaborations, dont les propositions seront évaluées en fonction des avantages pour Madarail.

La dimension sociale figure aussi parmi les priorités annoncées. L'amélioration des conditions de travail et du niveau de vie des employés doit accompagner les efforts de redressement.

À terme, la modernisation du rail ambitionne de dépasser le seul cadre de Madarail. En facilitant les échanges entre les régions, le transport ferroviaire pourrait réduire les contraintes logistiques des entreprises, soutenir le commerce et le tourisme, tout en désenclavant certaines zones confrontées à la dégradation des routes. Un enjeu qui place le chemin de fer parmi les leviers potentiels de la relance économique nationale.