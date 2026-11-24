Le renouvellement des chercheurs reste une question importante pour les universités malgaches. Si les formations doctorales permettent de préparer de nouveaux profils, le parcours jusqu'à la soutenance n'est pas toujours simple. Entre les exigences de la recherche, les activités professionnelles et les responsabilités personnelles, certains étudiants peinent à consacrer suffisamment de temps à leurs travaux. La question sera notamment abordée lors des Journées de l'École doctorale Sciences humaines et sociales (JEDSHS 2026), les 23 et 24 novembre à l'Université d'Antananarivo.

L'École doctorale Sciences humaines et sociales (EDSHS) compte actuellement 623 étudiants et 150 enseignants-chercheurs. Trente-cinq doctorats ont été obtenus en 2026, indique Tiana Razafindratsimba Dominique, directrice de l'École doctorale. La structure regroupe trois facultés : Lettres et Sciences humaines, Économie, Gestion et Sociologie, Droit et Science politique, ainsi que dix équipes d'accueil doctorales.

Derrière ces chiffres se pose la question du temps nécessaire pour mener une thèse à son terme. Le doctorat demande un travail de longue haleine. Or, plusieurs étudiants doivent poursuivre une activité professionnelle en même temps que leurs recherches, tout en assumant leurs responsabilités personnelles. Ces contraintes peuvent ralentir l'avancement des travaux et repousser la soutenance. La difficulté ne concerne donc pas seulement l'accès au doctorat, mais aussi la possibilité de s'y consacrer suffisamment.

La place des résultats de recherche dans la société mérite également attention. Les étudiants formés dans les différentes disciplines peuvent intégrer plusieurs secteurs et contribuer, à travers leurs compétences, à la vie du pays. Les travaux universitaires trouvent ainsi un prolongement au-delà des établissements d'enseignement. Leur diffusion et leur utilisation restent toutefois essentielles pour que les connaissances produites puissent servir à d'autres acteurs.

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Les deux journées de rencontre permettront aussi d'aborder les changements qui touchent le monde de la recherche. L'intégrité scientifique, l'éthique, la publication des travaux, le développement durable à Madagascar et l'intelligence artificielle figurent parmi les thèmes retenus pour les échanges du 24 novembre. Autant de sujets qui concernent directement les pratiques des chercheurs et la manière de produire et de partager les connaissances.