Quatorze femmes s'apprêtent à franchir une nouvelle étape de leur parcours professionnel. Les bénéficiaires de la première promotion du programme « Vehivavy Mijoro », initié par Sipem Banque, ont reçu leurs diplômes le 12 novembre, lors d'une cérémonie organisée à Antananarivo, après plusieurs mois de formation et d'accompagnement.

« L'entrepreneuriat féminin est plus qu'un simple levier social personnel, c'est le moteur indispensable d'une croissance inclusive et durable pour notre économie. En donnant aux femmes les moyens d'entreprendre et de pérenniser leurs activités, nous libérons un potentiel créateur de richesses et d'emplois qui transforme en profondeur le tissu économique malgache», déclare Bakoly Benoît, marraine de la promotion et administratrice, membre du comité RSE de Sipem Banque.

Cette première promotion réunit des femmes formées aux métiers de la cuisine et de la pâtisserie, à la couture et à la coiffure. Pour ces nouvelles diplômées, l'enjeu est désormais de transformer les compétences acquises en activités génératrices de revenus et de parvenir à une autonomie financière.

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Le programme, lancé en mars 2026, cible les femmes en situation vulnérable. Son dispositif ne se limite pas à la formation professionnelle. Il comprend également des modules d'éducation financière, une indemnisation pendant l'apprentissage et un accompagnement individualisé.

L'accès aux équipements constitue également un volet important du dispositif. Les bénéficiaires des filières cuisine et pâtisserie ont déjà reçu leur matériel en octobre.