Revoir en profondeur l'organisation du sport malgache afin d'obtenir des résultats durables. Telle est l'ambition affichée par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Alain Désiré Rasambany, à l'issue d'une réunion de travail organisée vendredi 20 novembre avec les responsables de son département. Cette rencontre a permis de dresser le bilan des résultats enregistrés durant la période 2025-2026, mais surtout d'engager une réflexion sur les réformes nécessaires au développement du sport national.

Le football occupe une place centrale dans cette démarche, avec un regard particulier porté sur l'avenir des Barea. « L'objectif est de mettre en place une préparation à long terme en vue de la prochaine CAN 2028 et de la qualification à la Coupe du monde. Le ministère entend revoir les mécanismes qui conditionnent la performance des sélections nationales », confie le ministre.

Plusieurs défis structurels ont également été examinés au cours de cette réunion. La clarification des rôles et des responsabilités de l'État, des fédérations, des ligues, des sections et des associations sportives constitue l'un des principaux chantiers évoqués.

Revoir les fondations

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Les relations entre les pouvoirs publics et les instances dirigeantes, ainsi que les mécanismes de gestion du football et des autres disciplines, nécessitent également une réflexion approfondie.

Le financement du sport constitue un autre chantier majeur. La mise en place de mécanismes adaptés pour soutenir durablement les activités sportives apparaît comme une condition essentielle à la réalisation des ambitions nationales. La formation et le renouvellement des générations ont également occupé une place importante dans les discussions. « La détection des jeunes talents, la préparation de la relève et l'amélioration des systèmes d'encadrement technique figurent parmi les pistes à explorer comme priorité », avance Alain Désiré Rasambany.

Le développement du sport-études est aussi évoqué afin de mieux articuler parcours scolaire et carrière sportive. Concernant les infrastructures, la mise aux normes du stade Barea figure parmi les priorités du ministère.

Le ministère prévoit d'élargir les échanges aux dirigeants des fédérations, des ligues et des sections, avant de consulter les anciennes gloires, les passionnés de sport, la diaspora malgache et les entreprises partenaires.

« L'initiative du ministre est louable, mais elle doit être suivie par des actes. L'homologation du stade Barea est une priorité, mais jusqu'à ce jour, rien de concret n'a été fait. Sans stade homologué, voir les Barea rejouer la CAN n'est qu'une utopie », confie un technicien sortant de l'ENS, qui préfère garder l'anonymat.