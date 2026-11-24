Les travaux d'amélioration des infrastructures d'assainissement et d'hygiène à Antananarivo vont se poursuivre dans d'autres quartiers de la capitale. Outre Mahamasina, Analakely et Antanimena, le quartier d'Andravoahangy figure parmi les prochains sites concernés par les travaux de réhabilitation des canaux.

Cette perspective a été évoquée lors de l'ouverture des journées portes ouvertes du Programme intégré d'assainissement d'Antananarivo (PIAA2), couplées à la célébration nationale de la Journée mondiale des toilettes 2026. L'événement se tient les 23 et 24 novembre sur le parvis de l'Hôtel de Ville, à Analakely. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée le 23 novembre, en présence de la ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, Dr Minosoa Anjaratiana Razafindrianaina, des représentants de l'Union européenne et de l'ambassade de France à Madagascar, ainsi que du président de la délégation spéciale de la Commune urbaine d'Antananarivo.

À ce stade, les travaux de remplacement des canaux sont encore loin d'être achevés. Selon le coordonnateur du projet, leur taux d'avancement est de 41 %. Un niveau qui reste toutefois conforme au calendrier prévisionnel, selon les responsables.

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La ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène a indiqué que les premiers effets du projet devraient bientôt se faire sentir. À terme, le temps de stagnation de l'eau dans les quartiers concernés, qui peut actuellement atteindre au moins deux heures, devrait être ramené à 15 minutes au maximum.