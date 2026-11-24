La préparation entre dans sa dernière ligne droite pour les Ankoay, en vue de l'Africa Cup prévue du 3 au 6 décembre au Palais des sports Mahamasina. Samedi matin, les présélectionnés masculins et féminins ont effectué une nouvelle course d'endurance sur les six kilomètres de la montée d'Imerinkasinina.

Le départ a été donné à 7h 45 par Erick Miarantiana Rakotondravao, connu sous l'appellation de coach Pôty, préparateur physique. Dès les premiers mètres, trois garçons se sont détachés du groupe : Alex, Livio et Hasina. Chez les filles, Angela, Koloina et Jaast ont rapidement pris les devants. Au fil des montées, les écarts se sont creusés entre les participants. Après six kilomètres d'effort, les présélectionnés ont rejoint la ligne d'arrivée, située près du temple FJKM d'Imerinkasinina.

Chez les hommes, Alex a signé le meilleur temps en 28 min 32 s, améliorant sa précédente performance de 29 min 04 s réalisée la semaine dernière. Il devance Livio, qui a bouclé le parcours en 29 min 32 s, tandis que Romario prend la troisième place en 30 min 17 s. Marco a également amélioré sa marque, passant de 32 min 52 s à 31 min 06 s. Hasina a réalisé 32 min 22 s contre 33 min 28 s précédemment. La progression la plus notable revient toutefois à Raphaelito, qui a gagné plus de trois minutes, passant de 35 min 43 s à 32 min 38 s. Pierros, en revanche, a enregistré un léger recul avec 31 min 56s contre 31 min 25 s. Arnol, absent lors du premier test, a terminé en 32 min 53 s.

Chez les dames, Angela a dominé l'épreuve en bouclant les six kilomètres en 33 min 04 s, soit quatre secondes de mieux que lors de son précédent passage. Koloina a réalisé une progression remarquable, améliorant son chrono de 35 min 53 s à 33 min 24 s. Jaast a, de son côté, enregistré 33 min 48 s, contre 33 min 24s précédemment. Sambatra a gagné deux minutes, avec un temps de 35 min 46 s, devant Anthony, créditée de 36 min 55 s. Sydonie (39 min 19 s) et Sarobidy (39 min 21s) ont également amélioré leurs performances.

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