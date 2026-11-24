Doublé du MB2ALL en série A1. Joy Tokinirina Razafimandimby et Stephania Razafimamonjiarison du club MB2ALL restent intouchables et conservent leur titre dans la catégorie majeure. Chez les hommes, Joy Toky a battu en duel final Julio Keman Randriamalala du DDBC par 2 sets à 1 (19/21, 21/11, 21/17) samedi au gymnase d'Ankorondrano. Chez les dames, la finale 100 % MB2ALL a été le remake de la précédente édition. Stephania a confirmé sa suprématie face à sa coéquipière Soaniaina Ranamaly, 2-0 (21/9, 21/8).

MB2ALL a rajouté un autre doublé chez les vétérans. Jean-Claude Rakotomalala est sacré en vétérans 1 et Lalamahefa Razakasoavina champion des vétérans 2. Saint-Michel Itaosy a pour sa part signé un doublé. Narindra Andriantsoa a remporté le sacre chez les hommes série A2 et Tsilavintsoa Rakotovololona en série B2. Saint-Joseph Mahamasina a lui aussi arraché deux titres signés Manambina Andriatahinanirina chez les hommes série B1 et Sarindra Andrimparany chez les dames série B2. Le sacre de la série B1 dames a été ravi par Jessica Joelina Rakotomahefa du LC Saint-Michel Itaosy et celui des vétérans dames remporté par Sahondra Rasolonoelina du DDBC.