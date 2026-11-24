À 14 ans, la chanteuse malgache Ismaëlle Sanda s'est classée troisième au concours international Our Generation 2026, dont la finale s'est tenue vendredi dernier à Tachkent, en Ouzbékistan.

Réservé aux jeunes de 9 à 16 ans, le concours a réuni des candidats de quinze pays. La Biélorussie a remporté la compétition, devant l'Arménie. De retour de Tachkent, Ismaëlle Sanda est arrivée hier à l'aéroport d'Ivato.

En finale, elle a interprété sa chanson originale « Nateraka ho mpandresy » (« Née pour gagner »), qui évoque l'espoir, la persévérance et la confiance en soi. À Tachkent, elle était accompagnée de son coach Kenny, alias Konny TR, et de la chanteuse Melky, membre du jury.

« Ta douceur et la beauté de ta voix me donnent des frissons chaque fois que tu te mets à chanter », a déclaré Melky à Ismaëlle Sanda. Membre du jury, l'artiste estime que la jeune chanteuse méritait de remporter le concours. Elle salue cette troisième place et y voit un signe de la vitalité de la scène musicale malgache.

Ismaëlle Sanda a exprimé sa reconnaissance envers Dieu et remercié les Malgaches pour leur soutien et leurs votes.