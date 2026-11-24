Quatre étudiants de Fianarantsoa s'envolent pour la Corée du Sud avec un robot de sumo conçu et programmé au sein de leur club, pour participer à Robotex International 2026.

La robotique malgache s'apprête à se mesurer à la scène internationale. Yakin, Roméo, Mickael et Matthieu, quatre jeunes de Fianarantsoa, représenteront Madagascar au concours Robotex International 2026, prévu les 28 et 29 novembre en Corée du Sud. Leur départ a eu lieu hier soir, avec un robot conçu au sein de leur club comme principal atout.

Membres du CERISE (Club de l'électro-robotique et des systèmes embarqués), ces étudiants participeront à l'épreuve Mini Sumo 500 g. Leur machine devra affronter un robot adverse sur un ring et le pousser hors du cercle. Une compétition qui mettra à l'épreuve leurs choix techniques, leur programmation et leur capacité à anticiper les stratégies de leurs adversaires.

Au-delà de la confrontation, cette participation représente une occasion de découvrir d'autres approches de la robotique, d'échanger avec des passionnés venus de différents horizons et d'enrichir leurs connaissances.

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Continuité

Les jeunes comptent ainsi rapporter de nouvelles idées à Fianarantsoa pour poursuivre leurs expérimentations au sein du club.

Leur déplacement bénéficie du soutien de MVola, qui accompagne ces talents dans cette aventure internationale. « Ces jeunes ont conçu à Fianarantsoa un robot qui portera les couleurs de Madagascar en Corée du Sud. Robotex leur donne l'occasion de le mettre à l'épreuve et d'apprendre au contact d'autres passionnés de robotique. J'espère qu'à leur retour, ce qu'ils partageront de cette expérience donnera à d'autres jeunes l'envie de se lancer à leur tour », souligne le partenaire.

Cette participation s'inscrit également dans la continuité des performances malgaches en robotique. Deux autres étudiants de l'EMIT Fianarantsoa, Kadia Mahatozo et Takilo Mahasaky, avaient décroché le prix « Coup de coeur du jury » lors du Tekbot Robotics Challenge, organisé au Bénin les 17 et 18 janvier 2026. Ils représenteront également Madagascar à Robotex International en Corée du Sud. Une nouvelle occasion pour la jeunesse malgache de faire valoir son savoir-faire dans ce domaine.