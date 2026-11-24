La deuxième édition de Miss Analamanga entre dans sa phase décisive. Présentées samedi à l'Air du By Pass, 32 candidates ont participé au prime de présentation, avant que deux ne quittent l'aventure. Les 30 restantes se retrouveront le 6 décembre pour la finale sous forme de gala. Le comité a déjà dévoilé son Top 10.

Âgées de 17 à 23 ans, étudiantes ou actives, les participantes ont défilé en tenue traditionnelle et en tenue de ville, tout en dévoilant leurs talents en danse et en pom-pom girl. « Notre critère est d'abord la beauté, puis nous prenons également en compte le caractère et le savoir-vivre de chaque candidate », explique Onitiana Ravelomanantsoa, présidente du comité d'organisation. La personnalité, la maturité, la maîtrise de l'anglais et la stature figurent également parmi les critères de sélection.

Au-delà de la quête de la couronne, le concours entend favoriser l'épanouissement personnel des participantes et encourager leur engagement à travers le programme « Beauty with Purpose ». « Il ne s'agit pas seulement d'être belle, mais aussi d'avoir une vision », souligne la présidente. Dans cette optique, le comité les accompagne dans la réalisation de leurs projets et leur propose des formations en développement personnel, des ateliers sur les soins de la peau et l'art de la table. Une visite du musée Rovan'Analamanga est également au programme afin d'approfondir leurs connaissances de l'histoire du pays.

La lauréate aura pour mission de représenter Analamanga au concours officiel Miss Madagascar, avec l'ambition de décrocher une place à Miss World. Elle remportera également un voyage tous frais payés à Dubaï. Le concours prépare aussi la relève avec la catégorie Mini Miss, qui a réuni quatre participantes lors de cette présentation.

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