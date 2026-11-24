Cet art vocal, qui consiste à reproduire des rythmes, des sons de batterie, des basses et parfois des mélodies uniquement à l'aide de la bouche et de l'appareil phonatoire, exige maîtrise technique, créativité et précision.

Le niveau a franchi un nouveau cap au Beatbox Battle Madagascar. Tsikypily, de son vrai nom Tsiky Ny Hajaina Ramananarivo, remporte le titre de champion de Madagascar, au terme d'une finale marquée par une forte concurrence. Une consécration qui ouvre de nouvelles perspectives internationales à ce passionné, déterminé à faire progresser sa discipline. JEJE décroche le titre de vice-champion, tandis que PiloKely complète le podium à la troisième place. Jazz Lee, quant à lui, se distingue avec le coup de coeur de cette édition.

Organisée par Do B Beatbox, la compétition a réuni des participants de plusieurs villes, notamment Antananarivo, Majunga, Fianarantsoa, Antsirabe et Moramanga. La capitale comptait la majorité des candidats. « Le niveau était particulièrement élevé cette année et notre travail de jury a été difficile face à la qualité des participants », souligne l'organisation, qui constate une progression de la scène beatbox malgache.

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Tsikypily développe justement un style qui associe technicité et imitation de voix animales. Pour lui, ce sacre récompense une année entière de préparation. « C'était le stress durant toute la finale. Mais je suis aussi fier de mon parcours parce que ça fait un an que je prépare cette compétition, juste après la précédente édition », confie-t-il.

Échéance internationale

Une détermination qui s'inscrit dans un parcours déjà marqué par plusieurs participations au championnat national, en 2019, 2020, 2023, 2024 et 2025. Il avait atteint la finale en 2019, 2020 et 2025, avant de décrocher le titre cette année.

Initié à cette discipline à la fin de 2016, alors qu'il était lycéen au lycée Jules-Ferry de Faravohitra, il doit ses premiers pas à Stéphane, aujourd'hui membre de son groupe. Depuis, il n'a plus quitté cet univers.

Son nouveau titre lui ouvre également la voie vers une échéance internationale au Danemark. Une invitation de la Fédération internationale de beatbox Madagascar a déjà été obtenue pour cette compétition. Do B Beatbox s'active pour accompagner Tsikypily, Kelly West et PiloKely, champion de l'édition 2025, dans cette perspective, mais lance un appel aux bonnes volontés pour soutenir les frais de déplacement. « Pour le championnat au Danemark, le temps le dira», tempère le champion, qui entend se concentrer sur cette prochaine étape.

En parallèle, Tsikypily prépare la sortie du premier album de CTS Beatbox, son groupe composé de Cts Chayan, Stephan et lui-même. « Mes rêves par rapport au beatbox, c'est de me focaliser sur le championnat au Danemark, mais aussi de voir CTS Beatbox au sommet de notre art », ambitionne-t-il.