Libreville, le 23 novembre 2026-Convocation de Me Augustin Mpoyi Mbunga devant le Parquet : le ROSCEVAC interpelle l'UNOCA et alerte sur une possible manoeuvre d'intimidation contre les défenseurs des droits des communautés locales. Le Réseau des Organisations de la Société Civile pour l'Économie Verte en Afrique Centrale (ROSCEVAC) dénonce avec la plus grande fermeté la convocation de Me Augustin Mpoyi Mbunga, avocat congolais de renom, spécialisé en droit de l'environnement et en gestion des ressources naturelles, fondateur et conseiller technique principal du Conseil pour la Défense Environnementale par la Légalité et la Traçabilité (CODELT) en République démocratique du Congo (RDC).

Me Mpoyi est convoqué ce mardi 24 novembre 2026 devant le Parquet général près la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe, après avoir alerté l'opinion sur l'attribution de 48 concessions carbone.

Un appel direct à l'UNOCA

Le ROSCEVAC interpelle solennellement Monsieur Mohamed El-Amine Souef, Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies et chef du Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale (UNOCA), afin qu'il accorde une attention toute particulière à cette convocation et à ses implications pour l'espace civique et la protection des lanceurs d'alerte dans la sous-région.

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Une incompréhension : pourquoi un seul poursuivi ?

Le ROSCEVAC ne comprend pas que : « De nombreuses personnes, organisations de la société civile et médias se soient publiquement exprimés sur ces attributions dans une Déclaration des parties prenantes non étatiques, signée les 17 et 18 novembre 2026, lors d'un atelier multipartite, dont le document a été officiellement déposé au Cabinet de la Ministre de l'Environnement, Développement Durable et Nouvelle Économie du Climat... mais que, seul Me Mpoyi est poursuivi. »

Spectre de procédure bâillon

Le ROSCEVAC craint une manoeuvre visant à intimider l'ensemble des acteurs engagés dans la défense des droits des communautés locales et des peuples autochtones et, en particulier, ce lanceur d'alerte : « Qui n'a commis aucune faute, et encore moins une faute pénale. Il n'a fait qu'exercer, comme citoyen, un contrôle sur des actes de gouvernance qui engagent les forêts et la crédibilité du carbone congolais. »

Un engagement constant du ROSCEVAC

Le ROSCEVAC n'a de cesse de dénoncer l'exploitation industrielle et illégale des ressources par certaines entreprises dans le Bassin du Congo, qui entraîne des dégradations environnementales, sociales et économiques majeures.

Dans ce contexte, la mise en cause d'un acteur qui exerce un contrôle citoyen légitime constitue un signal préoccupant pour la gouvernance des ressources naturelles en Afrique centrale. Ce que demande le ROSCEVAC Le ROSCEVAC espère que cette convocation servira plutôt aux hommes et femmes de loi à recueillir davantage d'informations en vue de la réalisation d'un examen indépendant sur la légalité des 48 concessions.

Il demande que cet examen soit accompagné de la suspension conservatoire de toute opération de certification ou de vente de crédits carbone liée à ces titres, dans l'attente de ses conclusions.

Le ROSCEVAC reste mobilisé aux côtés de Me Augustin Mpoyi Mbunga et de tous les défenseurs de l'environnement et des droits des communautés, et suivra avec la plus grande attention l'évolution de ce dossier. Fait à Libreville, le 23 novembre 2026 Président exécutif du ROSCEVAC .