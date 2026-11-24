Construire la Baie des Rois est une chose. La faire fonctionner en est une autre. Beaucoup de beaux projets en Afrique échouent non pas parce qu'ils sont mal construits, mais parce qu'ils sont mal exploités. Ils deviennent sales, embouteillés, chers, et les touristes les fuient.

La Baie des Rois ne doit pas connaître ce destin. Pour réussir après son ouverture, elle doit devenir une Baie intelligente, c'est-à-dire une zone où la logistique est pensée, organisée et verte. C'est l'apport logistique qui fera la différence entre une belle vitrine qui se dégrade en 2 ans, et un modèle durable pour toute la CEMAC.

Cet article démontre comment la logistique du dernier kilomètre, la logistique de retour et la logistique verte vont transformer la Baie des Rois.

1. La logistique du dernier kilomètre : zéro gros camion dans la Baie

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Le plus grand danger pour la Baie des Rois, c'est le camion.

Imaginons l'ouverture : 15 restaurants, 3 hôtels, 20 boutiques, 10 bureaux. Chaque jour, chacun reçoit ses livraisons : riz, poisson, boissons, légumes, papier, produits d'entretien. Si chaque fournisseur vient avec son gros camion, on aura 50 camions par jour qui bloquent le Bord de mer, qui klaxonnent, qui polluent, qui écrasent la promenade.

C'est inacceptable pour une zone touristique de prestige.

La solution : la mutualisation et le dernier kilomètre propre.

Nous proposons la création d'une plateforme logistique de mutualisation à 500 mètres de la Baie des Rois, du côté d'Owendo.

Le principe est simple et scientifique :

Les gros camions s'arrêtent à Owendo. Ils ne rentrent plus dans la Baie. Ils déchargent à la plateforme. On trie, on regroupe. À la plateforme, on regroupe toutes les livraisons par destinataire : le restaurant A reçoit en un seul voyage son riz, ses boissons et ses légumes, au lieu de 3 voyages séparés. Le dernier kilomètre se fait en propre. De la plateforme à la Baie, on utilise uniquement des véhicules électriques, des tricycles électriques SCOPAB, des vélos-cargos.

Résultats concrets :

70% de camions sur le Bord de mer

40% de coûts de livraison pour les commerçants, car ils partagent le transport

Zéro bruit, zéro fumée dans la promenade touristique

Des livraisons à heure fixe : 6h - 8h le matin, avant l'arrivée des visiteurs. Après 8h, plus aucune livraison. La Baie appartient aux piétons.

C'est ce que nous appelons la "Gestion Logistique du dernier kilomètre". C'est déjà ce que font Paris, Abidjan et Kigali. Libreville doit le faire à la Baie des Rois.

2. La logistique de retour pour une Baie propre : le déchet devient une ressource

Une Baie qui reçoit 10 000 visiteurs par jour produit environ 5 tonnes de déchets par jour. Si on ne prévoit rien, ces 5 tonnes vont finir dans la mer, dans les caniveaux, à Mindoubé. La Baie deviendra sale en 6 mois.

La logistique de retour inverse ce destin.

Nous proposons un circuit fermé, simple, que tous les commerçants de la Baie devront respecter :

Restaurant / Hôtel → Tri à la source (3 bacs) → Collecte par tricycle → Centre de Tri d'Owendo → Recyclage / Compost → Retour vers l'économie.

Détaillons :

A - Le tri à la source, obligatoire

Chaque restaurant, chaque hôtel de la Baie aura 3 bacs :

Bac Vert : Déchets organiques (épluchures de manioc, banane, restes de poisson, restes de riz)

Bac Jaune : Plastique, bouteilles, canettes, cartons

Bac Bleu : Verre

Pas de tri, pas de collecte. C'est une règle de gestion. Le commerçant qui ne trie pas paie une amende, comme à Kigali.

B - La collecte inversée

Le même tricycle électrique qui a livré le matin, repart l'après-midi avec les déchets triés. On ne fait jamais un voyage à vide. C'est la rentabilité logistique. Le voyage aller = livraison. Le voyage retour = collecte des déchets. C'est l'équation de base :

Logistique de Retour = Collecte + Tri + Retour + Valorisation

C - Le centre de tri d'Owendo.

À Owendo, à 5 minutes de la Baie, on trie, on pèse, on valorise.

3. La logistique verte et touristique : l'économie circulaire de la Baie

C'est ici que la Baie des Rois devient un modèle mondial.

A - Le compost nourrit la Baie

Les 2 tonnes de déchets organiques des restaurants ne partent pas à Mindoubé. Elles deviennent du compost. Ce compost nourrit les jardins, les fleurs, les palmiers de la Baie elle-même. Le déchet du restaurant de midi nourrit le jardin du soir. C'est l'économie circulaire.

B - La marina propre.

La marina de la Baie recevra 50 bateaux. Chaque bateau produit des huiles usagées, des eaux de cale, des déchets plastiques. Nous proposons une logistique nautique : un petit bateau-collecteur qui passe chaque matin, récupère les huiles, les ramène au centre de tri. Aucune goutte d'huile dans la mer de la Baie des Rois.

C - Le plastique devient une richesse

Les bouteilles plastiques collectées sont revendues aux recycleurs de Ntoum et d'Owendo. 1 tonne de plastique = 100 000 F CFA. En 1 an, la Baie peut générer 18 millions de F CFA rien qu'avec le recyclage du plastique. La propreté rapporte de l'argent.

4. Les résultats attendus : ce que la logistique apporte à la Baie des Rois

Si la FMCT et la Mairie de Libreville appliquent cette stratégie, voici les résultats chiffrés en 1 an :

Indicateur Sans Logistique Avec Logistique SCOPAB Gain

Camions sur le Bord de mer / jour 50 camions 15 camions - 70%

Déchets envoyés à Mindoubé 5 tonnes / jour 2 tonnes / jour - 60%

Coût de livraison pour les commerçants 100% 50% - 50%

Emplois créés 0 400 emplois + 400

Propreté de la Baie Sale en 6 mois Propre durablement 100%

L'apport logistique après l'ouverture n'est pas une option. C'est la condition de survie de la Baie des Rois.

Sans logistique, la Baie des Rois sera une belle coquille vide, embouteillée, sale, chère. Avec la logistique du dernier kilomètre, la logistique de retour et la logistique verte, la Baie des Rois deviendra ce qu'elle doit être : la vitrine propre, rentable et durable du Gabon, et le modèle de la CEMAC.

La logistique ne construit pas les bâtiments. Elle construit la vie qui va à l'intérieur.

La parole est à qui veut la prendre.