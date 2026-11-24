Le seul joueur à avoir été égal à lui-même est incontestablement Béchir Ben Saïd. Tous les autres n'ont pas été à la hauteur du derby.

Chokri El Ouaer a fait le choix radical de créer, de toute pièce, une nouvelle équipe. Un nouveau cycle voulu par le vice-président chargé du football avec la bénédiction de Hamdi Meddeb qui, comme à son habitude, n'a pas lésiné sur les moyens, mettant le paquet pour amener les 12 nouveaux joueurs voulus par Chokri El Ouaer, l'été dernier.

Sauf qu'au vu de la prestation collective depuis le début de la saison et particulièrement durant le derby, les nouveaux sont loin de rivaliser avec les anciens, à commencer par Jesús Castillo qui a failli à sa mission de sortir correctement la balle depuis l'entrejeu.

Il est loin d'avoir le tact de Onuche Ogeblu. Quant à Lucas Ribeiro, il a été carrément dans un jour sans, le jour où on avait le plus besoin de lui, rien que pour justifier son recrutement. Au vu du grand bruit qui a accompagné son arrivée au Parc B, l'été dernier, on reste toujours sur notre faim.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En ce qui concerne Imad Farraj, l'artisan de la victoire face à l'USM, tout juste une semaine auparavant, on a eu beau chercher le joueur sur le terrain face au CA, on n'en a trouvé aucune trace.

Rafia, Belaïli et Hadj Ali : une seule grosse occasion ne suffit pas !

Au derby, on ne compte que deux grosses occasions « sang et or ». Il y a eu cette entrée remarquable avec Hamza Rafia, l'auteur d'une grosse occasion de scorer en à peine une minute de jeu. Un beau et puissant tir repoussé par le portier clubiste.

Grâce à cette belle occasion de Rafia, les « Sang et Or » ont livré une bonne entame de match, se montrant plus entreprenants durant les vingt premières minutes de jeu. Sauf qu'il y a un hic : ils n'ont pas su exploiter ces moments forts, à commencer par Hamza Rafia qui a sombré dans l'anonymat le reste de la rencontre.

Puis, en deuxième mi-temps, les « Sang et Or », à commencer par leur entraîneur Pablo Franco qui semble être programmé pour faire des changements en toute fin de match, sans prendre compte vraisemblablement des péripéties de la rencontre, n'ont pas su exploiter leur supériorité numérique après l'expulsion de Oussama Bouguerra.

Supérieurs numériquement, les Espérantistes n'ont créé qu'une seule occasion : une passe de Belaïli dans le dos des défenseurs pour Konaté qui centre de la gauche pour Hadj Ali. Ce dernier rate un but tout fait en tirant sur la transversale! (87'). C'etait incontestablement la balle du match !

Au vu des gros salaires qu'ils perçoivent, Hamza Rafia, Youssef Belaïli et Moez Hadj Ali sont sommés de faire leur boulot convenablement et ne pas se contenter d'une seule grosse occasion par match.

Quant à Pablo Franco, on attend toujours de voir son empreinte, même si du temps il en faut pour que le nouveau cycle, amorcé radicalement par Chokri El Ouaer, apporte ses fruits.

En ce qui concerne le derby, seul Béchir Ben Saïd a livré le match qu'il faut. Les autres, on a peiné pour les reconnaître. En vain.